La Guardia Civil y la AECC organizan un reto solidario deportivo para recaudar fondos en la investigación contra el cáncer

Así lo ha explicado a los medios este martes el propio agente de la Guardia Civil junto al teniente coronel Jefe de la Comandancia, Juan Antonio Valle Gómez, y el presidente de la AECC en Ciudad Real, Félix Peinado Carvajal.

Flox ha explicado que a partir de este martes y hasta el 21 de junio se ha habilitado un apartado en la página web de la AECC-https://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/tri-venciendo-... para que todo aquel que quiera pueda hacer sus aportaciones y que tras realizar el triatlón todo lo recaudado será donado íntegramente a la investigación científica de la AECC.

Se ha emocionado especialmente contando cómo surgió esta iniciativa tras superar el pasado año un cáncer con metástasis, que requirió dos intervenciones quirúrgicas y 21 sesiones de quimioterapia. "Mi vida siempre ha ido ligada al deporte y como luchador que soy le planté cara, no había otra salida. En el momento que el médico me dijo que estaba curado mi mente ya rondaba que tenía que hacer algo en agradecimiento a la vida en general, a los doctores, enfermeros que me trataron como a familia. Quise aportar mi granito de arena", ha explicado.

El reto consistirá en hacer un Triatlón HALF, compuesto de 1.900 metros nadando; 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros corriendo. Ha destacado el hecho que será doble el desafío, ya que nunca ha realizado una prueba de este tipo y que cuando superó la enfermedad "apenas podía andar".

Finalmente, ha animado a colaborar ya que "del reto nos vamos a beneficiar todos a medio y largo plazo" ya que los resultados de la investigación se ven entonces.

De su lado, el jefe de la Comandancia ha destacado como este agente supo sobreponerse ante la adversidad aplicando "principios y valores que son seña de identidad de la Guardia Civil" y una perseverancia que le llevan a afrontar "una prueba física" como la que va disputar el próximo mes de junio.

Además, ha expresado el apoyo de todos sus compañeros entre los que se está fomentando la colaboración, así como de todo el cuerpo a través de la página web de la Guardia Civil.

Finalmente, el presidente de la AECC de Ciudad Real ha destacado lo importante de una iniciativa como esta y como el dinero servirá para la investigación apuntando que su entidad es la que más destina a este fin. En este sentido, ha avanzando que la asociación en esta provincia tiene previsto aportar entre finales de 2019 y 2020 medio millón de euros con esta finalidad. Algo que se podrá lograr, ha añadido, gracias a iniciativas como esta.