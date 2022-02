El pleno aprobaba la modificación de la financiación plurianual para el proyecto EDUSI

El pleno del ayuntamiento de Alcázar de San Juan correspondiente al mes de febrero aprobaba la modificación de la financiación plurianual para el proyecto EDUSI “Alcázar de San Juan, una ciudad para el siglo XXI”, aprobaba la moción del grupo Ciudadanos para habilitar en la página web del ayuntamiento -que está en proceso de cambio- un apartado para publicar las mociones presentadas a pleno y, entre otras cuestiones, con carácter de urgencia, debatía la moción conjunta de todos los grupos (excepto de VOX), para el Día Internacional de la Mujer, en la que se solicita al gobierno, entre otras cuestiones la abolición de la prostitución y la mutilación genital.

Uno de los puntos que aprobaba el pleno, con la abstención de Ciudadanos y el voto negativo de PP y VOX, fue la modificación de la financiación plurianual de la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado). El portavoz el equipo de gobierno, Gonzalo Redondo, explicaba que el proceso de desarrollo de este proyecto es muy vivo y dinámico, y forma parte de un plan de ciudad más amplio, por lo que necesita adecuar las acciones a los presupuestos. Recordaba que los fondos de la EDUSI provenientes de Europa son 5 millones de euros, un 80% del total de inversión, que asciende con la parte correspondiente al ayuntamiento, hasta los más de 6 millones.

Aunque, decía, que el proyecto que tiene el ayuntamiento como modelo de ciudad es mucho más amplio, por lo que siguen buscando otras financiaciones para realizar todas las acciones que hay previstas para desarrollo de la ciudad. La alcaldesa, Rosa Melchor, en este punto y ante las críticas de PP y VOX, que consideraban que había muchos cambios económicos, decía que para la oposición de derechas solo vale el “no por el no” sin ser capaces de reconocer ni alegrarse cuando a Alcázar le va bien.

El pleno desestimaba la moción del PP sobre la creación de una Comisión Especial para el seguimiento de la EDUSI considerando que no es necesaria porque existe suficiente información tanto para los concejales como para los vecinos, a quienes se comunican cada una de la acciones. En el debate de la obras de la Plaza de España, por cuyo proceso también se preguntó, el portavoz del equipo de gobierno explicaba que van a comenzar con la empresa Tragsa, tras el procedimiento administrativo adecuado, al no haber podido acabarlas la empresa con la que previamente se había contratado. La alcaldesa insistió, por los comentarios de VOX sobre el proceso, en que no hay nada sospechoso y animó a quien tenga esa idea a irse al juzgado directamente y a dejar de acusar y especular.

En una moción del grupo Equo se solicitaba la mejora de los accesos a pie y en bici de la avenida de la Cruz Roja, una moción que tras el debate quedó enmarcada dentro de las acciones que se contemplan en el Plan Integral de Movilidad y aprobada para ver la mejor manera de llevarla a cabo.

En otro de los puntos, el pleno aprobaba el expediente de modificación de la ordenanza fiscal, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Una regulación que debía hacerse para el cumplimiento de la normativa, según explicaba la concejala Ana Isabel Abengózar. Decía que es uno de los recursos importantes para la recaudación del ayuntamiento y decía que a pesar de las críticas del PP y VOX, ninguno había quitado este impuesto, además afirmaba que es el sistema de poder prestar servicios públicos de calidad, que no se pueden pedir servicios, como hace el PP, y no tener financiación. Recordaba que ese gobierno local lleva tres años sin subir los impuestos.