La Escuela de Danza María Mota sumerge a Quintanar en la magia de los musicales

“The Show, la Magia del Musical” es el título del gran espectáculo que la Escuela de Danza María Mota estrenaba la noche del miércoles, 30 de junio, en Quintanar de la Orden y que ofrecerá durante los días 1 y 2 de julio también para que nadie se quede sin verlo.

La Pista Jardín Colón se convertía en el lugar idóneo para disfrutar de la magia de los musicales. Abría sus puertas y completaba su aforo pues, cientos de quintanareños acudían al evento, eso sí, respetándose en todo momento las medidas de seguridad establecidas frente al Covid-19.

Un proyecto diferente al que se ha podido disfrutar en años anteriores pues en esta ocasión se han escogido los mejores números de los musicales más famosos y los han unido para mostrar lo mejor de cada uno y crear un espectáculo único e inolvidable.

Desde “Hoy no me puedo levantar”, “High School Musical”, “Fama”, “Annie”, o “Cats”, pasando por “Mary Poppins”, “El Zorro” y “Sonrisas y Lágrimas” hasta terminar de forma estelar con “Moulin Rouge” y “Priscilla Queen of The Desert”. Una fantástica puesta en escena con magnífico atrezzo y vestuario que hicieron disfrutar a lo grande a los asistentes que recompensaron a los artistas y su gran esfuerzo con fuertes aplausos y ovaciones. Un estreno a lo grande con rotundo éxito que a buen seguro repetirán hoy y mañana.

María Mota, la artífice del Musical explicaba, que este año, debido a la situación por la pandemia estuvo todo en el aire hasta no hace mucho. “Empecé a confiar y pensar que todo iba a salir bien y podríamos presentar el musical, como así ha sido, así que hace dos meses tuvimos que empezar a trabajar intensamente en el mismo”.

Más de 130 personas participan en el musical entre alumnos y profesores tal y como indicaba María, a lo que se suman familiares y muchas más personas que colaboran y ayudan en la organización del evento.

Con una escenografía muy cuidada, más de 30 trajes diferentes escogidos acorde al musical correspondiente y cuidando todos los detalles a la perfección permitió que el público se sintiera en el mismo Broadway la ciudad por excelencia de los musicales.