“Escenarios para el reencuentro” nueva realidad para los esperados “Escenarios de Verano”

En la presentación de “Escenarios para el reencuentro”, el concejal de Cultura Mariano Cuartero, señalaba que se presenta un verano singular debido a la pandemia y por tanto la programación cultural ha adoptado cambios sin renunciar a la cultura, “bien de primera necesidad” a la que este ayuntamiento no renunció en estado de alarma con actividades online. No habrá espectáculos en el Auditorio Corazón de la Mancha, Cerro de San Antón, ni representación de zarzuela, tampoco se celebrará el Summer Fest, ni el concierto de solsticio de verano. Los cambios no solo se deben a los espacios para cumplir las medidas de seguridad, también se debe al contexto y a los estados de ánimo de la sociedad, argumentaba Cuartero, que deseó que “Escenarios para el reencuentro” sólo tenga esta edición.

“Concierto para el reencuentro” es la primera cita de la programación. Será este jueves 25 de junio a las 21:00h en el aparcamiento del Hospital La Mancha Centro, en la parte de Consultas Externas. Será un homenaje institucional a los profesionales sanitarios en primera línea frente al coronavirus. El aforo se ha reducido y será necesaria invitación. Actuarán los grupos locales Laura Liz, Blue Shade, Los Galván y Muntz. “Queremos que el primer evento cultural del verano sea un reconocimiento a estas personas que han contribuido al bienestar y mitigar los daños de la pandemia”, ha dicho el edil de Cultura.

La programación de verano de este año se reduce así como el presupuesto. Todos los espectáculos se celebrarán al aire libre con aforo limitado, cumpliendo estrictamente las medidas de seguridad y manteniendo la calidad, y variedad de años anteriores. Serán gratuitos y se divulgarán por streaming a través de ManchaCentro TV. “Escenarios para el reencuentro”, consta de 15 espectáculos musicales, 2 teatrales, muestra de cortos de cine, Certamen de Pintura Nocturna Ángel Lizcano y Fin de Semana del Patrimonio.

Entre las actuaciones musicales locales, se podrá disfrutar de los conciertos de las bandas de música, la Noche del Folklore, la Gala Flamenca o la Noche de Poesía. La programación recoge el concierto de Ibercámara en el Hotel Intur, Las Trovadoras del Amor en la Plaza de Toros, o el Cuarteto de RTVE en la Plaza de Santa María, en el mes de julio. En agosto se contará con las actuaciones de Sheila Blanco en la Plaza de Toros, “Ataca la Paca” en la Plaza de España o el Encuentro de Bandas en la Piscina Municipal.

En cuanto al teatro, las dos obras programadas son “Frankestein”, en julio, y “La Primera Vuelta al Mundo”, en agosto. Se representarán en la Plaza de Toros. En próximos días el Ayuntamiento repartirá el programa cultural completo. El esfuerzo de este Ayuntamiento es muy grande para poder mantener la clásica programación cultural de los veranos alcazareños. Pero estamos seguros que valdrá la pena este reencuentro con la cultura después de los momentos tan difíciles que hemos vivido, afirma el concejal.