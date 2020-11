Sanidad prorroga un mínimo de diez días el nivel 2 en toda Castilla-La Mancha

La Consejería de Sanidad ha prorrogado durante un mínimo de diez días más el nivel 2 en Castilla-La Mancha y estima necesario mantener una "estrecha" vigilancia de los indicadores epidemiológicos en los ámbitos regional, municipal y provincial ante la posibilidad de que, si no se observa una mejoría "sensible", haya que reforzar las medidas.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles la resolución de la Consejería de Sanidad prorrogando las medidas adoptadas a comienzos de este mes para la contención de la expansión de la covid-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. La tasa de incidencia acumulada en las semanas 45 y 46 (277,4 y 214,3 casos por 100.000 habitantes), la incidencia en los últimos 14 días (próxima a los 491,8 casos por 100.000 habitantes), el peso de los mayores sobre el total de casos (18,2%), el elevado porcentaje de pruebas diagnósticas positivas (17,8%) y la situación de los indicadores de ocupación hospitalaria (especialmente la ocupación de UCI) están "claramente muy por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha", ha explicado la Consejería en la resolución.

Estos indicadores ponen de manifiesto que, aunque se ha observado una cierta mejoría en las semanas 45 y 46 respecto a las dos anteriores, la comunidad autónoma "todavía se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria, lo que exige la adopción de medidas específicas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional".

En este sentido, la resolución de la Consejería con la prórroga del nivel 2 durante un mínimo de diez días más concreta que los municipios que estén en un nivel 3 se mantendrán en ese nivel hasta que no se observe una mejoría en sus indicadores epidemiológicos. Y añade que "es necesario mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos, tanto a nivel regional como municipal y provincial, ante la posibilidad de que, si no se observara una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas o, en el caso de que se observara alguna situación de mayor riesgo aplicar medidas específicas".

La Consejería ha explicado en la resolución la normativa a aplicar en locales de ocio, centros sociosanitarios y actividades religiosas, entre otros espacios, y ha recomendado a los ciudadanos limitar los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.