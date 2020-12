García-Page anuncia en Alcázar la ampliación del Hospital Mancha-Centro

El Museo del Hidalgo ha sido el marco elegido para la Entrega de Reconocimientos a la Iniciativa Social, organizado por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha. Un acto sencillo y emotivo, que ha reconocido el trabajo de los profesionales de los servicios sociales durante la pandemia estando presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, dio la bienvenida a premiados y autoridades entre las que se encontraban además del presidente regional, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, la Delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo y el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero.

Abrió el acto Melchor agradeciendo al presidente autonómico el trabajo desarrollado por ambas administraciones en Alcázar de San Juan, y por elegir esta ciudad para la entrega de estos reconocimientos a los profesionales de los servicios sociales, personas y colectivos.

La alcaldesa alcazareña señalaba que este año los reconocimientos son muy merecidos en un año que ha sido duro para todos debido a la pandemia. En este sentido, mostró su orgullo por la entrega de los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales de Alcázar durante el estado de alarma, que “han estado siempre a la altura de las circunstancias, no solo no desfallecieron en ningún momento pese a tener momentos muy complicados, sino que se ocuparon de que los demás no desfalleciéramos”.

Un periodo en el que se continuó atendiendo el servicio de ayuda a domicilio, a las personas sin techo, reparto de comida, medicinas o material escolar o mayores que viven solos, es decir, a los más vulnerables de la pandemia. Un trabajo y una atención que se pudo prestar gracias al trabajo de los servicios sociales de Alcázar y a la gestión y el apoyo “que el gobierno regional prestó a

Alcázar en los tiempos más difíciles y convulsos que hemos conocido en las últimas décadas”, afirmó la alcaldesa.

Una alcazareña, Piedad recogió el galardón en representación de los trabajadores de atención primaria en servicios sociales de toda la región por el trabajo en pandemia.

Por parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, además del reconocimiento a los premiados, adelantaba en su intervención, que su gobierno acometerá “una reforma importante del Hospital La Mancha Centro cuyo proyecto de financiación presentaremos a la Unión Europea, de manera que en los próximos años habrá una mejora, que es la que se merece y la que teníamos pensado”.

El presidente autonómico, en lo que ha llamado “el compromiso del Hidalgo” se ha comprometido no solo a mantener, sin no a ampliar, la actividad de los servicios sociales regionales tras la pandemia, sin recortar en personal para tranquilidad de los trabajadores del sector público y privado en este ámbito laboral.