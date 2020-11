Dos jóvenes argamasilleras ponen en marcha la campaña ‘Navidades para todxs’

Dos jóvenes concienciadas con la situación, que, a consecuencia de la pandemia, pueden vivir algunos niños y niñas de la localidad estas navidades. Así, para contrarrestar, en la medida de sus posibilidades, esta situación y mantener el espíritu de la Navidad, sobre todo entre los más pequeños con menos recursos, han puesto en marcha la campaña ‘Navidades para todxs’.

Previendo que con la irrupción del coronavirus algunas familias podían tener problemas para hacer frente a la Noche de Reyes, y sobre la base del derecho al juego defendido en el artículo 31 de la Convención sobre los derechos del Niño en la que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño y la niña al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad”, estas dos comprometidas argamasilleras decidieron aportar su granito de arena a la felicidad e ilusión de los niños y niñas más necesitados de la localidad.

Para llevar a cabo esta campaña van a contar con la colaboración del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, en concreto de los Servicios Sociales, a través del cual se harán llegar los juguetes que se recojan a aquellos que verdaderamente los necesitan.

Participar en esta campaña es muy fácil, y se puede hacer donando un juguete nuevo o en perfecto estado, con la única condición de no ser bélico, o adquirir un tique solidario de 2 euros en alguno de los establecimientos de la localidad que venden juguetes infantiles o material escolar.

Con esta segunda opción se colabora doblemente, además de posibilitar que los niños y niñas necesitados tengan un juguete, se apoya al comercio local, puesto que con las donaciones se adquirirán juguetes en los propios establecimientos donde se hagan dichas donaciones.

En la situación de pandemia, el trabajo para Esmeralda y Ana Cristina se duplica, al tener que pasar cada juguete un estricto proceso de limpieza y desinfección, siendo manipulados tan solo por ellas para mayor seguridad.

Los establecimientos colaboradores donde se pueden adquirir los tiques solidarios de 2 € son: Papelería Salazar (C/ Juan de Zúñiga), Papelería “La Encantada” (C/ Alcazar), “La Papelería” (C/ Ángel Doctor), “100 y más” (La Cristina), Bazar alimentación (C/ La Paz, junto al Pósito) y en Hiper100 marroquí (Plaza de la Constitución).

Para hacer llegar un juguete se puede contactar con las promotoras de esta iniciativa en los teléfonos: 722 124 198 y 648 081 230 (vía llamada o WhatsApp) o a través de Facebook e Instragram en: navidadesparatodxs.