Último pleno de la Corporación Municipal en el que se aprueba la publicación del Plan General de Ordenación Urbana

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha celebrado el último pleno del año, correspondiente al mes de diciembre en el que se ha aprobado la publicación del refundido Plan General de Ordenación Urbana y se han designado los representantes municipales para la constitución de la Fundación del pintor José Herreros Galán, para la que se ha nombrado a la alcaldesa, Rosa Melchor, como titular, y como suplente al concejal de Cultura, Mariano Cuartero. En el pleno también se desestimaba la moción del grupo político Equo para prohibir el corte de suministro de agua a las personas vulnerables de Alcázar, ya que se ha considerado que el ayuntamiento ya tiene una normativa que impide que esos casos se den.

En cuanto a la puesta en marcha de la Fundación Museo José Herreros, la alcaldesa afirmaba que no hay mayor generosidad que donar a la ciudad su obra para que la puedan disfrutar las generaciones venideras para su disfrute. Afirmaba que ha sido uno de los artistas más representativos. Herreros ha cedido 100 obras, grabados y enseres para la creación de una Fundación Museo que ha dotado de 3000 euros para su creación. La alcaldesa ha querido agradecer el que ha calificado de legado de valor incalculable que va a engrosar el patrimonio de Alcázar de san Juan. Para el ayuntamiento es un orgullo ser patrono de la Fundación José Herreros, no solo por contar con la obra del pintor sino porque encarna también el espíritu alcazareño, inconformista, tenaz, autodidacta y creativo, con una gran capacidad de “superación que le ha hecho grande, dejando su sello en la historia del arte de nuestro país, con ese colorido tan suyo y la impronta de las raíces manchegas en la geometría de sus paisajes, llenos de humanidad y sentimiento”. Añadía la alcaldesa que Herreros llevó siempre La Mancha por todo el mundo y no se olvidó de sus raíces, nos enseñó la mirada de un incorformista.

Todos los grupos políticos han coincidido en señalar la generosidad del autor y su calidad pictórica y humana, apuntando que ahora le toca a la ciudad corresponder a su legado.

El concejal de Cultura, Mariano Cuartero, explicaba que gracias a la fundación se van a poder abrir líneas de investigación y promoción sobre la obra de José Herreros, pero además va a significar un canto al amor, a las bellas artes y su conocimiento, un escaparate de promoción de su obra y de La Mancha. Nace en 1928 y desde entonces tuvo inquietudes artísticas, y desde muy pronto tuvo interés en reflejar la vida de sus paisanos, añadía. Destacaba sus bocanadas de color, sus planos y contraplanos de fuerte sentido cubista, y se refería a sus encuentros con la vida, a sus murales, a su manera de interpretar a los hombres y mujeres. Como parte de los miembros que componen el patronazgo de la fundación, además del ayuntamiento se encuntran, Antonio Moreno, catedrático emérito de la Universidad Complutense, José Luis Mata, catedrático de Lengua y Literatura y el artista Aúreo Gómez.

Por otra parte, el pleno desestimaba la moción del grupo Equo para prohibir el corte del suministro de agua a las personas vulnerables de Alcázar de San Juan. Una moción que quedaba desestimada porque a juicio de los grupos municipales, esta situación está prevista en nuestra ciudad y ya hay normativa que evita el corte de suministros básicos desde hace años, además de otras ayudas sociales que explicaba la concejal de Bienestar social, Patricia Benito.

A pesar de que la alcaldesa animaba a la portavoz de Equo a retirar la moción, una vez explicada la situación en Alcázar, Elisa Díaz, insistió en mantenerla ya que pretendía plantear el hecho de insistir sobre el agua como derecho humano y considera que aprobar esta moción sería avanzar en esta sensibilidad para evitar el mercadeo de este bien que ahora ya está intervenido por las grandes empresas una vez que empieza a cotizar en bolsa.

El pleno acababa con la felicitación de la Navidad por parte de todos los grupos políticos municipales, una felicitación que culminaba la alcaldesa agradeciendo la actitud de todos los grupos políticos, que en este año tan difícil han demostrado su capacidad para ponerse de acuerdo cuando las cuestiones son urgentes y graves. Así se ha demostrado durante la pandemia cuando, ha destacado, la unidad de todos ante la lucha contra el Covid-19. También ha querido agradecer a todos los alcazareños y alcazareñas su prudencia y generosidad a la hora de enfrentarse a la situación de pandemia, les ha pedido responsabilidad para estas fiestas, para que al final de ellas no nos falte ni una persona más; ha pedido también paciencia porque ya queda menos para el final y, si conseguimos llegar todos, será un éxito social para Alcázar.