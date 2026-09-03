El teatro será protagonista durante la Feria de Albacete con una programación de calidad que volverá a llenar de actividad cultural la Posada del Rosario

Desde el ayuntamiento se ha presentado la programación de ‘Teatro en Feria’ 2026 que llevará del 5 al 16 de septiembre una amplia propuesta de artes escénicas a la Posada del Rosario, con seis montajes y la participación de diferentes compañías y profesionales de la escena.

Durante la presentación, Serrallé ha agradecido especialmente la presencia de Juanma Cifuentes, Antonio Campos, Laura Torregrosa, José Pascual Abellán y Luis Huete, así como su implicación para que esta programación sea hoy una realidad, poniendo en valor su apuesta por nuestra ciudad y por el público de Albacete.

La concejala ha situado esta programación dentro de la apuesta del Ayuntamiento por una Feria que trascienda el Recinto Ferial y llegue a diferentes espacios de la ciudad, asegurando que “cuando hablamos de Feria, hablamos de muchas cosas, ya que, además de las tradiciones, la música, la gastronomía y la actividad en el Recinto, también hablamos de una Feria que queremos que se extienda por Albacete y que permita que cada barrio, cada plaza y cada equipamiento cultural pueda formar parte de estos días tan especiales”.

Han animado a los albaceteños y a quienes visiten la ciudad durante la Feria a reservar también un espacio para las artes escénicas y acercarse a la Posada del Rosario para “sentarnos en una butaca, apagar el teléfono, disfrutar de una buena historia y dejarnos llevar por quienes van a subir al escenario”.

Todos los responsables de las diferentes compañías participantes han coincidido a la hora de agradecer y poner en valor el compromiso constante del Ayuntamiento con la cultura y, de manera especial, con el teatro, así como que hayan contado con ellos para conformar una programación teatral durante la Feria en la Posada del Rosario que esperan y desean sea todo un éxito.

Teatro en Feria: Posada del Rosario 2026

La programación arrancará los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre, a las 22:00 horas, con ‘El retablo del Maese Pedro’, de Juanma Cifuentes, con entradas a 24 euros. Se trata de una propuesta especialmente vinculada a la creación escénica, ya que tendrá carácter de preestreno.

Serrallé ha explicado que se ha optado por programarla durante cuatro noches porque permitirá al público de Albacete asistir de manera prácticamente exclusiva a las primeras funciones de un montaje que posteriormente continuará su recorrido fuera de la ciudad, señalando que “creemos que tiene mucho valor que la Feria pueda convertirse también en un escaparate para la creación escénica y, en este caso, para acompañar el nacimiento de un nuevo proyecto teatral”.

Los días 9 y 10 de septiembre, a las 22:00 horas, será el turno de ‘Cid’, de la Compañía Antonio Campos, con entradas a 18 euros. La propuesta dará continuidad a la programación teatral de la Posada del Rosario, dentro de una oferta que busca reunir diferentes géneros y acercamientos a las artes escénicas.

El 11 y 12 de septiembre, a las 19:00 horas, llegará ‘Las brujas’, de la compañía Al Hilo Teatro, con entradas a 11 euros. La propuesta incorpora además una mirada dirigida al público infantil, ampliando así el abanico de espectadores al que se dirige Teatro en Feria y ofreciendo una alternativa para disfrutar del teatro en familia.

Estos mismos días, 11 y 12 de septiembre, a las 22:00 horas, Al Hilo Teatro regresará a la Posada del Rosario con ‘Penélope. La Odisea de mujeres, diosas y monstruos’, con entradas a 16 euros. Se trata de una de las propuestas más singulares de la programación de este año, que acercará al público una mirada propia sobre la mitología y sus protagonistas femeninas.

También los días 13 y 14 de septiembre, a las 22:00 horas, se podrá disfrutar de ‘Padres’, una comedia de José Pascual Abellán, con entradas a 16 euros. De este modo, coincidirán dos propuestas teatrales diferentes, ofreciendo al público distintas opciones para incorporar las artes escénicas a sus planes de Feria.

La programación concluirá los días 15 y 16 de septiembre, a las 22:00 horas, con ‘La corte del faraón’, de la compañía King Entertainment, con entradas a 20 euros, poniendo el broche final a una programación que permitirá disfrutar de teatro en la Posada del Rosario durante prácticamente toda la Feria.

Las entradas para los espectáculos ya están disponibles a través de la página web de Globalentradas, en el Centro Comercial Albacenter y, cada día de función, en la propia Posada del Rosario.