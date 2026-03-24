El sueño de Jemik, de la Roda, representará a Albacete en el Concurso de la Mejor Tapa de España

La Escuela de Hostelería del Sembrador ha acogido el V Concurso Provincial de Tapas de la provincia de Albacete que, patrocinado por la Diputación de Albacete , se encuadra dentro del convenio de colaboración para la promoción turística de la provincia que la Diputación de Albacete y la APEHT tienen firmado para este ejercicio.

En un reñido certamen, los ganadores han sido los siguientes:

· 1º premio: Emilio Ramirez Garcia, del restaurante El sueño de Jemik, de la Roda. , que ha tenido un premio de 1.000 € y el pase al campeonato de España de tapas y pinchos, y ha recibido el premio de manos del presidente de la APEHT, David Giménez

· 2º premio: Lamin Saidy y Elena Gayna , del restaurante Martina Park, de Albacete, que han obtenido 500 € , y que lo ha recibido de manosde Raquel Ruiz, Diputada de turismo de la Diputación de Albacete.

· 3º premio: Raul Alfaro Lorenzo, del restaurante Lárruzz , de Albacete, que ha obtenido 300 €, que lo ha recibido de la mano de Rosa González, concejal de turismo del Ayuntamiento de Albacete.

Los participantes han dispuesto de una hora para elaborar cinco tapas de libre elección y el jurado ha estado constituido por cinco cocineros, todos ellos, con méritos importantes dentro de la gastronomía nacional, como son:

- Juan Carlos Jimenez, del Restaurante Azul mediterráneo de Valladolid

- Maria Carmen Landete del hotel Moya de Cuenca

- Francisco Cañete, del restaurante La Muralla de Cuenca

- Ismael Gonzalez, del restaurante El Molino del Cubo de San Esteban del Valle, Avila

- Claudia Manzano, del restaurante el Bisturi de Valladolid.

El jurado para hacer su valoración ha tenido en cuenta la adecuación al formato tapa ; su sabor, textura y originalidad

además de la presentación y la usabilidad para el establecimiento hostelero. También ha tenido peso en la votación haber recurrido a productos autóctonos tradicionales de Albacete.