Al Santuario de Cortes, andando

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, (acompañado por el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Sáez) ha participado en la mañana de este domingo en la presentación del proyecto ‘Camino a Cortes’,iniciativa destinada a la recuperación, puesta en valor y difusión del patrimonio histórico artístico y natural de la comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel que ha contado para su desarrollo con el apoyo económico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En concreto la financiación regional, gestionada por el grupo de desarrollo SACAM, ha permitido la puesta en marcha de la web www.caminoacortes.com, una herramienta que busca consolidarse como recurso de referencia para quienes hagan alguno de los nueve recorridos oficiales planteados ya que ofrece: información detallada sobre las rutas (incorporando descripciones completas de los senderos, con detalles sobre niveles de dificultad, puntos de interés y recomendaciones prácticas); mapas interactivos (que permiten a los usuarios explorar los caminos de forma dinámica y planificar sus salidas de manera personalizada); y recursos de interés para los visitantes (ya que se han añadido secciones con consejos y recomendaciones sobre dónde alojarse o dónde comer para optimizar la experiencia).

A ello se suman: el adelanto que ya se hiciera de este recurso en FITUR (la Feria Internacional de Turismo), y los trabajos de promoción turística realizados en la zona a través de paneles informativos colocados en los municipios. Éstos incluyen descripciones claras de las rutas; información sobre el patrimonio natural, histórico y cultural de cada zona; y orientación para los visitantes en puntos clave de los senderos.

¿Qué es Camino a Cortes?

‘Camino a Cortes’ es una red de nueve rutas de senderismo que atraviesan localidades y parajes naturales de la comarca Sierra de Alcaraz y Campos de Montiel con una dificultad catalogada como ‘fácil’ en la mayoría de las mismas.

Cada ruta, cuidadosamente diseñada, culmina en el Santuario de la Virgen de Cortes, y las distancias oscilan entre los 29km (Camino del Olivar, desde Povedilla) y los 90 kilómetros (Camino del Sur, y Camino de los Santuarios), lo que convierte al ‘Camino a Cortes’ en una alternativa ideal tanto para quienes buscan una caminata o ruta en bici de un día como para quienes desean vivir una experiencia de varias jornadas en contacto con la naturaleza.

En total, las nueve rutas suman más de 580 kilómetros de caminos y vías rurales, atravesando paisajes de gran belleza y pueblos con una identidad muy marcada, y pueden conocerse al detalle a través de la web www.caminoacortes.com.