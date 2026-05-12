Romería, concursos, música y propuestas solidarias para celebrar San Isidro en La Roda

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Roda, Ana Estarlich, ha presentado junto al presidente de la Asociación de Agricultores San Isidro, Juan Francisco Parreño, y la representante de la Asociación Amigos del Arte, Lourdes Alarcón Sevilla, el programa de actividades con motivo de la festividad de San Isidro, que se celebrará en torno al 15 de mayo.

Estarlich ha destacado la importancia de esta celebración dentro del calendario local, subrayando que “son nuestras tradiciones las que hacen grande a La Roda”. Asimismo, ha agradecido la implicación de la asociación organizadora y ha señalado que el Ayuntamiento pone a disposición todos los recursos municipales para garantizar el éxito de la festividad.

Entre las mejoras previstas, la concejala ha anunciado la ampliación de la explanada situada frente a la ermita, con el objetivo de facilitar las actuaciones del grupo Amigos del Arte y mejorar la experiencia de los asistentes.

Por su parte, Juan Francisco Parreño ha recordado que esta festividad se celebra en La Roda desde 1952 de forma ininterrumpida, salvo durante los años de pandemia, y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, así como la implicación de cuerpos de seguridad y voluntariado.

El programa incluye propuestas para todos los públicos, como la segunda edición de la cata de vinos, concursos tradicionales, actividades infantiles, música en directo, carreras populares y una paella solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Además, durante la jornada del viernes 15 se celebrará la romería con traslado desde la iglesia de El Salvador hasta la ermita, donde tendrá lugar la misa y una completa jornada de convivencia en el pinar, con animación, gastronomía y actividades para todas las edades.

El sábado continuará la programación con concursos gastronómicos, como el de gazpachos manchegos, juegos tradicionales y nuevas propuestas como el concurso de lanzamiento de hueso de aceituna.

Desde la Asociación Amigos del Arte, Lourdes Alarcón ha agradecido la invitación a participar un año más en la festividad, destacando el valor de mantener vivo el folclore local. ‘Invitamos a todo el pueblo a participar y a compartir esta jornada en torno a nuestras tradiciones’, ha señalado.

Desde el Ayuntamiento de La Roda se anima a vecinos y visitantes a participar en esta celebración, que combina tradición, cultura y convivencia, consolidándose como una de las citas más emblemáticas del municipio.