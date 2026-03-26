Respaldo económico para que los Miguelitos de La Roda en su carrera por la IGP

El delegado del Gobierno regional en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, se ha reunido con los productores de los Miguelitos de La Roda con el objetivo de conocer y apoyar las demandas económicas derivadas de la solicitud de Indicación Geográfica Protegida (IGP) para este emblemático dulce.

Durante el encuentro, en el que también ha participado el delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Sáez; representantes del Ayuntamiento rodense y del Grupo de Desarrollo Rural, Mancha Júcar Centro; los responsables del Ejecutivo autonómico han reiterado el apoyo continuado de la administración regional a esta iniciativa que permitirá reforzar la proyección de uno de los productos más representativos de la localidad de La Roda.

Además de sentar las bases económicas de la demanda, a lo largo de la reunión se ha evaluado el desarrollo del Plan Estratégico, instrumento de planificación fundamental para lograr el reconocimiento de la Indicación Geográfica Protegida por parte de la Comisión Europea; y se ha puesto en valor el trabajo llevado a cabo en los últimos años desde la asociación de productores.

Durante el encuentro, Ruiz Santos ha destacado asimismo que la obtención de la IGP supondrá un importante impulso para la promoción de los Miguelitos, “generando un mayor dinamismo económico y visibilidad para el municipio”; ya que la Indicación Geográfica Protegida constituirá un aval que garantizará tanto el origen como la excelencia de los Miguelitos de La Roda, reforzando de esta manera la confianza de los consumidores.

Cabe recordar que los Miguelitos de La Roda ya se encuentran bajo el paraguas de la marca de garantía ‘Campo y Alma’, que distingue los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha vinculados a figuras de calidad diferenciada. La obtención de la IGP supondría, por tanto, un paso más en su reconocimiento, al tratarse de una figura que identifica un producto originario de una región o lugar determinado, cuya calidad o características se deben fundamentalmente a su entorno geográfico y a los factores naturales y humanos asociados.