El proyecto de reforma de la Filmoteca contará con 410.000 euros del consistorio

El Ayuntamiento va a acometer importantes obras de reforma en la Filmoteca Municipal (antiguo cine Capitol, en el Altozano), cuyo proyecto básico y de ejecución ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local.

Según ha informado el alcalde Manuel Serrano, en su calidad de concejal de Inclusión y Accesibilidad, “las mejoras tienen el objetivo principal de dotar de un recorrido accesible al acceso a la sala e implementar un aseo accesible de que actualmente no dispone. También se acometerá la renovación arquitectónica de la fachada y espacios de acceso hasta la sala, la renovación de los aseos públicos existentes y varias reparaciones o mejoras de elementos que se encuentran en regular o mal estado de conservación”

Las obras tienen un presupuesto de licitación (incluido IVA) de 412.316,96 euros, y un plazo de ejecución de cinco meses desde su adjudicación.

La Filmoteca Municipal se ubica en un edificio con 47 años de antigüedad, y tiene fachada a plaza del Altozano y salida de emergencia por la calle del Rosario. Está en la planta baja del edificio y parcialmente en planta primera, con altillos o entreplanta en el hall de entrada, y posee un acceso compartido con un portal de viviendas y oficinas a través de un pasaje.

El actual vestíbulo de entrada y fachada no han sido reformados ni renovados desde los años 80, y presentan una imagen obsoleta y deteriorada por el paso de los años. Además, no dispone de aseo accesible, ni la entrada a la sala cuenta con las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida

El proyecto tiene, según Serrano, “el objetivo fundamental de transformar la Filmoteca en un espacio cultural municipal inclusivo, eliminando las barreras arquitectónicas existentes y creando un aseo accesible que habilite su uso en igualdad para toda la ciudadanía”.

Va a provecharse la intervención para hacer una serie de mejoras al local, renovando los aseos públicos ya existentes, reparando elementos que se encuentran en deficiente estado de conservación y renovando la fachada y los espacios de recepción y entrada a la sala, “para dotar a la ciudad de una filmoteca actual y moderna, a la altura que merece un espacio que forma parte de la vida de los albaceteños y por el que pasan cada año muchos miles de personas”.

El proyecto arquitectónico se expande desde el interior hasta la calle, con un carácter estético fuertemente vinculado a la escenografía cinematográfica.

En la fachada, pasaje y hall de entrada, se cambiarán los revestimientos y la configuración de distribución, modificando los niveles de suelos para que, a través de pavimentos en pendiente y rampa, se pueda salvar la diferencia de nivel de acceso a la sala de cine. Se renovará la imagen del vestíbulo interior y pasaje exterior, así como la fachada, dotándola de una imagen moderna con más visibilidad desde el exterior.

También se van a reparar el suelo y el techo de la cabina, instalando una máquina de climatización para regular temperatura y humedad en el Archivo Fílmico. Se repondrán elementos en las escaleras de la sala mejorando la señalización e iluminación, y se saneará y adecuará la salida de emergencia

De los más de 410.000 euros que costará la obra, la mayor partida se destinará a electricidad e iluminación con un 18%, seguida de pintura y revestimientos con un 15%. Los pavimentos y alicatados se llevan un 11% del presupuesto, mientras que a carpintería metálica se destinará un 9%, a vidriería un 9%, a albañilería y falsos techos un 8%, a climatización y ventilación un 5%, a fontanería y sanitarios un 4% y a carpintería de madera un 4% de la inversión.

Manuel Serrano ha incidido en que “esta reforma pondrá al nivel que merece nuestra Filmoteca Municipal, que es una gran infraestructura cultural y de participación, y además permitirá la accesibilidad universal, que es una de las grandes apuestas de este equipo de gobierno”: