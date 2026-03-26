Premiado un proyecto de investigación de enfermeras especialistas que mejora la salud y combate la soledad

La Gerencia de Atención Integrada de Almansa, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha celebrado recientemente su I Jornada de Investigación e Innovación, un foro científico destinado a poner en valor el conocimiento y la mejora continua de la calidad asistencial.

En este contexto, el primer premio de comunicaciones ha recaído en el proyecto titulado “En movimiento ganamos salud”, presentado por la enfermera interna residente de Atención Familiar y Comunitaria de la GAI de Almansa, Elena Parreño García, y realizado conjuntamente con los residentes Alejandro Martínez Serrano, Asun Gómez de Lera y Lucía Onrubia Pereira.

La investigación, que forma parte de su trabajo de fin de residencia, evalúa la efectividad de un activo de salud basado en el ejercicio físico grupal. El objetivo principal es medir cómo esta intervención mejora la funcionalidad física, la calidad de vida percibida y la soledad no deseada en una muestra de 64 pacientes mayores de 65 años en Albacete.

El estudio parte de una realidad sociosanitaria crítica: en 2022, el 20 por ciento de la población española superaba los 65 años, un sector que concentra el 70 por ciento de las enfermedades crónicas y el 40 por ciento del gasto hospitalario total. Ante esta "emergencia sanitaria", el trabajo de los autores apuesta por la prevención y el uso de recursos comunitarios.

La metodología ha consistido en dividir a los participantes en un grupo control y un grupo de intervención. Este último ha realizado durante tres meses dos sesiones semanales de 60 minutos de ejercicio cardiovascular y método Tabata, bajo la supervisión de educadores físico-deportivos especializados en las instalaciones de la Asociación Metasport Industria, entidad colaboradora esencial para el desarrollo del proyecto.

Para verificar los beneficios de forma científica, se han empleado escalas validadas como la SPPB (funcionalidad física), la SF 12 (calidad de vida) y la UCLA (soledad no deseada). Aunque el proyecto se encuentra actualmente en fase de análisis de datos, los resultados preliminares y los testimonios de los participantes reflejan una mejora significativa tanto en el plano físico como en el social, destacando la creación de redes de amistad entre los pacientes.

El trabajo subraya la necesidad de "desmedicalizar" la sanidad, otorgando un papel protagonista a la Enfermería Comunitaria y aprovechando los activos de la propia población. Asimismo, los autores reivindican la importancia de los enfermeros especialistas en Atención Familiar y Comunitaria, profesionales que, tras cuatro años de grado y un examen de oposición, acceden a dos años de formación específica.

Otros reconocimientos de la Jornada

El palmarés de esta primera edición se completó con el segundo premio de comunicaciones, otorgado al trabajo titulado “Impacto del programa de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados sobre el control del dolor en pacientes quirúrgicos”, defendido por María José Caballero García, de la GAI de Albacete.

Por su parte, el premio al mejor póster fue para Eva Malagón Martínez, de la GAI de Almansa, por su presentación sobre la “Implantación y evaluación de la guía RNAO para la valoración y manejo del dolor en pacientes quirúrgicos”.

Con estos galardones, en los que se contó con la colaboración del Colegio Oficial de Enfermería de Albacete, la Gerencia de Atención Integrada de Almansa reafirma su compromiso con la investigación como herramienta indispensable para adaptar el sistema sanitario a las necesidades reales de la comunidad.