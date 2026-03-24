El Plan de Empleo "empuja" las obras en el Jardín Botánico

El alcalde Manuel Serrano ha hablado de la buena marcha de las obras que están llevando a cabo los trabajadores del Programa de Apoyo Activo al Empleo en el Jardín Botánico y ha recordado que “el Plan de Empleo es una de las acciones más importantes del Servicio de Empleo del Ayuntamiento. Cofinanciado por la Junta de Comunidades, nosotros aportamos 1,8 millones para contratar a 263 personas desempleadas en situación vulnerable, que acceden a un empleo de entre 3 y 7 meses de duración”.

Para contribuir a su integración en el mercado de trabajo, los participantes en el Plan de Empleo reciben también formación orientada a obtener Certificados de Profesionalidad, con prácticas en empresas locales. Además, todos los años llevan a cabo proyectos relacionados con actuaciones medioambientales, mantenimiento de espacios públicos y programas culturales y deportivos.

El alcalde ha informado que este año “se están haciendo trabajos de mantenimiento y pequeñas mejoras en el Circuito de Velocidad y en el Jardín Botánico, dos infraestructuras fundamentales por lo que suponen para la oferta de ocio y para la promoción de la ciudad”.

De ese modo, “además de facilitar la empleabilidad, el Plan de Empleo ayuda a mejorar los espacios públicos de nuestra ciudad y pedanías. Porque después de formarse, los trabajadores acceden a un contrato de seis meses dentro de proyectos medioambientales y de conservación de espacios públicos del Ayuntamiento”.

En el Jardín Botánico se están haciendo trabajos de desbroce y limpieza, construcción de zonas ajardinadas, plantación de árboles y palmeras, colocación y pintado de un pedestal de información en la entrada, pintura de puentes, pintura de dos pérgolas de madera y de la pérgola metálica realizada por el escultor Santi Flores, apertura de alcorques, construcción de muretes para delimitación de parterres y solera en camino de tierra.