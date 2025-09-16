Deportes

Perico Delgado vuelve a condenar en Albacete "las protestas violentas" de La Vuelta

El exciclista y comentarista de TVE siguió avivando la polémica por las manifestaciones que impidieron que se corriese la última etapa, destacando que "algunos celebraron las protestas violentas"

José Manuel Martínez

Albacete |

Perico Delgado vuelve a condenar en Albacete "las protestas violentas" de La Vuelta a España
Perico Delgado vuelve a condenar en Albacete "las protestas violentas" de La Vuelta a España | JMML

Perico Delgado sigue condenando las protestas 'propalestinas' que impidieron que se celebrase la última etapa de La Vuelta ciclista a España . El exciclista y comentarista de TVE visitó este martes nuestro Recinto Ferial para participar en una tertulia, en el stand de la Diputación, que promocionaba la Gran Fondo Sierra de Albacete. Perico volvió a pronunciar en contra de las protestas que, desde su punto de vista, fueron violentas en algunos casos y que boicotearon el cierre de La Vuelta hace dos días. Criticaba, especialmente, a los que celebraron las manifestaciones que acabaron con violencia.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha responsabilizado de la polémica al Gobierno de España. Una situación que podría derivar en que nuestro país vea mermada la participación de estrellas internacionales en algunas de sus pruebas, en opinión del propio Perico Delgado.

Delgado también se ha manifestado a favor de que la sierra albaceteña pueda acoger una etapa de La Vuelta en próximas ediciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer