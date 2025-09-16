Perico Delgado vuelve a condenar en Albacete "las protestas violentas" de La Vuelta

Perico Delgado sigue condenando las protestas 'propalestinas' que impidieron que se celebrase la última etapa de La Vuelta ciclista a España . El exciclista y comentarista de TVE visitó este martes nuestro Recinto Ferial para participar en una tertulia, en el stand de la Diputación, que promocionaba la Gran Fondo Sierra de Albacete. Perico volvió a pronunciar en contra de las protestas que, desde su punto de vista, fueron violentas en algunos casos y que boicotearon el cierre de La Vuelta hace dos días. Criticaba, especialmente, a los que celebraron las manifestaciones que acabaron con violencia.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha responsabilizado de la polémica al Gobierno de España. Una situación que podría derivar en que nuestro país vea mermada la participación de estrellas internacionales en algunas de sus pruebas, en opinión del propio Perico Delgado.

Delgado también se ha manifestado a favor de que la sierra albaceteña pueda acoger una etapa de La Vuelta en próximas ediciones.