Los partidos del Mundial de Fútbol se podrán vivir en la calle

El Ayuntamiento ha autorizado a los establecimientos hosteleros de la ciudad a instalar televisiones en las terrazas de sus terrazas en la vía pública durante los Mundiales de fútbol que hoy comienzan, de modo que sus clientes puedan ver allí los partidos.

La Junta de Gobierno Local ha accedido a la petición en este sentido de la Asociación de Empresarios de Hostelería, y así, a partir de hoy día 11 de junio y hasta el 19 de julio podrán instalarse aparatos de televisión en las terrazas, exclusivamente para los partidos que juegue la Selección Española, además de las semifinales y final.

Como ya ha ocurrido en eventos anteriores, la autorización se limita al horario habitual de cada terraza y establecimiento, por lo que lo que ningún caso se modifica el horario de cierre. A partir de las doce de la noche debe suprimirse el sonido de los televisores, con independencia de que el partido haya o no terminado.

Además, en la Zona de Protección Acústica Especial los establecimientos podrán instalar los aparatos, pero sin sonido.

El Ayuntamiento considera que con estas medidas se apoya al sector hostelero y se permite a los ciudadanos disfrutar del deporte y el ocio, a la vez que se garantiza el descanso y tranquilidad de los vecinos y se respetan las normas acústicas medioambientales.