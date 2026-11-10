Nuevos actos vandálicos en los aseos de los Jardinillos

El Ayuntamiento ha denunciado los actos vandálicos que se han producido en los lavabos públicos de los Jardinillos, donde personas sin identificar han causado graves daños que han afectado a su uso normal por los ciudadanos.

El concejal de Proximidad, Carlos Calero, ha informado de que “en los servicios de caballeros se han llevado cuatro grifos y han arrancado tres tuberías de urinario. En los aseos de señoras también se han llevado tres grifos y han destrozado un lavabo. Los daños causados se estiman en 4.000 euros para reponer las instalaciones dañadas, además de vernos obligados a cerrar las instalaciones mientras se reparan”.

El edil ha lamentado en nombre del Ayuntamiento estos hechos incívicos que afectan al patrimonio púbico, por lo que los ha condenado y ha pedido a la ciudadanía que “informe a la Policía Local de cualquier acción o comportamiento inadecuados, porque el mobiliario urbano y las dependencias de uso público son de todos. La tranquilidad y la calidad de vida en la ciudad se ven afectadas con este tipo de actos, donde además el valor de los destrozos supera ampliamente el de la mercancía robada”.