Nuevas escaleras más accesibles en las piscinas municipales de Feria, Olímpica y Cubierta del ‘Carlos Belmonte’

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha informado del inicio del expediente del contrato mixto de suministro e instalación de escaleras de fácil acceso en las piscinas municipales de Feria, Olímpica y Cubierta del ‘Carlos Belmonte’ con un presupuesto total de 11.706 euros para seguir avanzando en la mejora de la accesibilidad de las instalaciones deportivas de la ciudad.

Villaescusa ha señalado que esta actuación refuerza el firme compromiso del Ayuntamiento y, de manera especial, del Instituto Municipal de Deportes (IMD), con la mejora continua de las infraestructuras deportivas, favoreciendo que todos los usuarios puedan disfrutar de ellas en condiciones de mayor comodidad, seguridad y autonomía.

El concejal ha explicado que el contrato contempla un plazo de ejecución de un mes para el suministro e instalación de las nuevas escaleras, que tendrán un ancho mínimo de 600 milímetros y máximo de 950 milímetros, incorporarán los peldaños necesarios para facilitar el acceso al agua y dispondrán de pasamanos a ambos lados, ofreciendo así un apoyo seguro durante la entrada y salida de la piscina.

Además, señala que se instalarán en la esquina del vaso, paralelas al lateral de la piscina y en la zona de menor profundidad, lo que permitirá un acceso más sencillo y seguro para los usuarios que presentan mayores dificultades de movilidad.

Francisco Villaescusa ha destacado que esta iniciativa beneficiará de manera especial a las personas mayores y a aquellas con movilidad reducida, al tiempo que ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá impulsando actuaciones que contribuyan a que las instalaciones deportivas municipales sean cada vez más accesibles, inclusivas y adaptadas a las necesidades de todos los ciudadanos.