Nuevas ayudas a la contratación a jóvenes en Hellín

Pedro García Sequero, concejal de Economía, ha presentado las bases reguladoras de una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la contratación de jóvenes titulados en el municipio, con el objetivo de reducir el desempleo juvenil y favorecer la retención del talento local.

Esta iniciativa, dotada con un presupuesto total de 30.000 euros, está dirigida a empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro con sede o centro de trabajo en Hellín, que formalicen contratos laborales con jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años.

Las ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, contemplan incentivos económicos diferenciados en función del perfil del trabajador contratado y la modalidad del contrato. Así, se prevén subvenciones de hasta 5.000 euros para titulados universitarios y de hasta 3.750 euros para titulados de Formación Profesional, para la contratación indefinidas, ya sea a jornada completa o parcial (mínimo del 75%).

El programa establece un reparto presupuestario equilibrado entre titulados universitarios y de Formación Profesional, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y atender a las distintas cualificaciones del mercado laboral.

Podrán beneficiarse de estas ayudas aquellas entidades que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, y no haber incurrido en sanciones o prácticas discriminatorias. Por su parte, las personas contratadas deberán estar empadronadas en Hellín, en situación de desempleo y contar con la titulación requerida.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto y finaliza el 30 de septiembre de 2026, y podrá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal: https://hellin.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=19650, y también de forma presencial en el servicio de atención al ciudadano del Ayuntamiento o en la Concejalía de Empleo.

García Sequero ha destacado que “no se trata solo de ayudar a contratar, sino de retener talento, de evitar que nuestros jóvenes tengan que marcharse fuera para encontrar una oportunidad laboral”. Con esta medida, el Ayuntamiento de Hellín refuerza su compromiso con el empleo juvenil y el desarrollo económico local, promoviendo la inserción laboral de jóvenes cualificados y contribuyendo al fortalecimiento del tejido empresarial del municipio.