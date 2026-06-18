Morante, Roca Rey , Talavante y Navalón estarán en la Feria de Albacete

La empresa UTE Amador-Casas, empresa gestora de la plaza de toros de Albacete, ha dado a conocer presentó los carteles de la feria taurina de septiembre. Un abono que se celebrará del 8 al 17 de septiembre y que contará con una jornada inaugural el 6 de septiembre con una novillada sin picadores y una desencajonada fuera de abono el 5.

No faltarán a la cita nombres como Morante de la Puebla, que regresa a Albacete, Roca Rey, Alejandro Talavante o Sebastián Castella; sin olvidar a Daniel Luque, Emilio, de Justo, Paco Ureña o Tomás Rufo. Los triunfadores de Madrid también estarán en una feria que contará con fuerte presencia albaceteña.

Una feria de actualidad en la que la juventud será un bastión con nombres como David de Miranda, Víctor Hernández, Marco Pérez, Borja Jiménez, Román o Ismael Martín, sin olvidar los toreros como Samuel Navalón, Manuel Caballero o Cristian Pérez.

Como novedad, la feria contará con una corrida concurso de ganaderías después de varias décadas. Un festejo que servirá para cerrar la feria y en el que están anunciados los hierros de Miura, Samuel Flores, Cuadri, Baltasar Ibán, Fuente Ymbro y Pedraza de Yeltes, para Rubén Pinar, Damián Castaño y Cristian Pérez.

Los carteles de la feria son los siguientes:

Martes, 8 de septiembre: Toros de Conde de Mayalde, para Román, Molina e Ismael Martín

Miércoles, 9 de septiembre: Novillos de Montealto, para Emiliano Osornio, Nacho Torrejón y Álvaro Serrano

Jueves, 10 de septiembre: Novillos de Murteira Grave, para Mario Vilau, Alejandro González y Álvaro Castillo, que debuta con picadores.

Viernes, 11 de septiembre: Toros de Daniel Ruiz, para Alejandro Talavante, Roca Rey y Samuel Navalón