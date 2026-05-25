Mercadona eleva a 2.770 millones sus compras a proveedores de Castilla-La Mancha en 2025

Mercadona reforzó durante 2025 su apuesta por Castilla-La Mancha con compras a proveedores de la comunidad por valor de 2.770 millones de euros, dentro de un modelo basado en relaciones estables y de confianza con proveedores e interproveedores especialistas. La compañía colaboró el pasado año con más de 580 proveedores de producto, no comerciales y de servicio en la región.

Entre las compras realizadas destacan productos delsector agroalimentario castellano-manchego como las 45.000 toneladas de sandías adquiridas a agricultores de la comunidad —un 47% más que en la campaña anterior—, además de 35.000 toneladas de melones, 25.000 toneladas de cebollas, 13.000 toneladas de champiñones y 4.000 toneladas de calabazas.

La inversión de Mercadona en Castilla-La Mancha alcanzó los 19 millones de euros en 2025, destinados principalmente a la mejora de su red de tiendas y a la implantación de la sección “Listo para Comer”. Durante el ejercicio, la empresa abrió dos supermercados y cerró otros cuatro que no cumplían sus estándares actuales. Al cierre del año, Mercadona contaba con 72 supermercados en la región, de los que 61 eran tiendas eficientes y 57 disponían de la sección de comida preparada.

En materia laboral, la cadena de supermercados mantiene una plantilla de más de 3.850 personas en Castilla-La Mancha con empleo estable y de calidad. La compañía destaca medidas como la reducción de jornada con una semana adicional de vacaciones, la actualización salarial conforme al IPC y el sistema de primas por objetivos. El sueldo bruto mensual del personal base con más de cuatro años de antigüedad alcanza los 2.346 euros mensuales, alrededor de un 65% superior al Salario Mínimo Interprofesional.

Mercadona también subraya su compromiso con la prevención del desperdicio alimentario. En 2025 donó en Castilla-La Mancha 726 toneladas de alimentos aptos para el consumo a 46 entidades sociales con las que colabora diariamente, lo que equivale a más de 12.000 carros de la compra.

La empresa enmarca estos resultados dentro de su estrategia de “crecimiento compartido”, basada en la colaboración con el tejido productivo nacional. Actualmente, más del 85% del surtido de Mercadona es de origen español y la compañía trabaja con más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio en toda España. En conjunto, las compras de Mercadona en el mercado nacional alcanzaron los 30.200 millones de euros en 2025, un 4% más que el año anterior.