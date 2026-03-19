Mancha Júcar-Centro impulsa cinco nuevos proyectos relacionados con la promoción territorial y la digitalización

El Grupo de Desarrollo Rural ADI Mancha Júcar-Centro continúa trabajando por el desarrollo de su comarca incidiendo en aspectos estratégicos que contribuyan a dinamizar el territorio, mejorar su competitividad y reforzar el sentimiento de identidad comarcal.

Con este objetivo, está impulsando un total de cinco proyectos relacionados con la promoción territorial, la digitalización y la sostenibilidad energética. Estas iniciativas buscan aprovechar los recursos del territorio y generar nuevas oportunidades para los municipios de la comarca.

Concretamente, Mancha Júcar-Centro, participará en la II Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader, un proyecto de cooperación regional que este año recorrerá diferentes municipios del territorio. La iniciativa combina deporte, turismo y promoción territorial, permitiendo mostrar el patrimonio natural y cultural de los pueblos, dinamizar la economía local y proyectar una imagen moderna y activa del medio rural como destino deportivo y turístico.

Asimismo, seguirá apostando por la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial a través del proyecto de cooperación regional ‘Aplicación de la Inteligencia Artificial al Desarrollo Territorial desde los Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha’, cuyo objetivo es que los GDR puedan aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial y la transformación digital para optimizar procesos que redunden en el beneficio de sus territorios.

Otra de las iniciativas en las que participa Mancha Júcar-Centro es el proyecto de impulso de comunidades energéticas rurales, que busca fomentar la producción y el consumo compartido de energía renovable entre vecinos, empresas y entidades locales, con la que se pretende avanzar hacia un modelo energético más sostenible, reducir costes para la ciudadanía y favorecer la autonomía energética de los municipios.

En cuanto a proyectos propios impulsados por el Grupo de Desarrollo Rural, destaca la instalación de señalización territorial en las carreteras de acceso a la comarca para delimitar el ámbito de actuación de Mancha Júcar-Centro. Esta actuación permitirá identificar claramente la comarca, reforzar su identidad territorial y mejorar su conocimiento por parte de los propios habitantes y de quienes la visitan.

Además, el GDR va a digitalizar la red de senderos existentes en la comarca con el fin de que puedan seguirse a través de Google maps y de otras aplicaciones móviles, incorporando además información interpretativa sobre los puntos de mayor interés natural, histórico o patrimonial. Con ello, se consigue una experiencia de ruta más completa, que permite descubrir el territorio a través del teléfono móvil sin necesidad de instalar señalización física adicional.