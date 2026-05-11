Inician las obras de cerca de 2.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes en la ciudad

El alcalde Manuel Serrano ha reiterado el compromiso del Gobierno municipal con la ampliación de las zonas verdes de la ciudad para dotar a los albaceteños y albaceteñas de una mayor calidad de vida durante la visita que ha realizado a la calle del Ángel con motivo del inicio de las obras de creación de nuevas zonas verdes en esta zona de Albacete.

Acompañado por el concejal de Proximidad e Intervención Rápida, Carlos, Calero, la presidenta de la Fava, Carmen Sánchez, el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio Hospital, Antonio Jesús Toledo, la vocal de la Asociación de Vecinos de Carretas-Huerta de Marzo, María Isabel Pérez, el responsable de la empresa Naturtec, Joaquín Serena, y el jefe del Servicio Municipal de Medio Ambiente, Juan Carlos Sánchez Tébar, el alcalde ha presentado las obras de adecuación y creación de cerca de 2.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes en la calle del Ángel y en el parque de la Cruz de Término que, con un presupuesto total de 570.000 euros, cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses y medio.

Ha contado con la implicación de la Fava y de las asociaciones vecinales de los barrios Hospital y Carretas-Huerta de Marzo para que esta demanda histórica esté cada vez más cerca de ser una realidad, asegurando que seguirá trabajando de la mano de los vecinos y vecinas de Albacete, desde la escucha activa y comprometida, para dotar a la ciudad de nuevos espacios verdes para uso y disfrute de la ciudadanía.

El Ayuntamiento está trabajando también en otras partes de la ciudad para crear nuevas zonas de esparcimiento como por ejemplo en los Ejidos de la Feria, así como en los barrios de Fátima y Franciscanos a través del Plan de Actuación Integrado (PAI).

Nueva zona verde de 1.000 metros cuadrados entre las calles Ángel y Amparo

En cuanto a la nueva zona verde del solar municipal en desuso ubicado en la calle del Ángel, se le va a dar continuidad para unirlo con el Parque de la calle del Amparo que hay a continuación.

El nuevo espacio verde contará con una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados en uno de los barrios más poblados de la ciudad, con el objetivo de ofrecer un entorno de ocio y esparcimiento para vecinos de todas las edades. “Se va a generar una zona verde para que el barrio pueda también, de alguna forma, respirar; que sea una zona de ocio y de tiempo libre tanto para los más pequeños como para los mayores”, ha señalado.

El proyecto incorporará juegos de agua mediante una fuente en superficie, así como itinerarios peatonales accesibles con pasos pavimentados con adoquines, destacando que contará con parterres ajardinados que ocuparán unos 400 metros cuadrados, con tierra vegetal, con plantación de árboles y arbolado de sombra.

Se generará un área de sombra de aproximadamente 120 metros cuadrados, a la que se sumarán otros 140 metros cuadrados de protección en las zonas de juegos infantiles mediante velas atirantadas, contribuyendo a mitigar el efecto isla de calor.

Asimismo, Manuel Serrano ha explicado que el espacio contará con una amplia variedad de juegos infantiles adaptados a distintas edades, entre los que se incluyen tobogán, cama elástica, un columpio inclusivo tipo seta y un balancín, reforzando así el carácter familiar y accesible de la actuación.

Mejora integral de 700 metros cuadrados del Parque de la Cruz de Término

El Ayuntamiento llevará a cabo también la transformación integral del parque de la Cruz de Término, sobre una superficie cercana a los 700 metros cuadrados.

En este espacio, se creará un jardín de biodiversidad, se renovarán los juegos infantiles, se sustituirá el mobiliario urbano, se instalará nueva iluminación y se habilitará una fuente de agua potable.

Respuesta a una “reivindicación histórica” de la Fava

El presidente de la Asociación de Vecinos del barrio Hospital, Antonio Jesús Toledo, ha dado las gracias al Equipo de Gobierno por atender esta reivindicación vecinal, poniendo en valor que gracias a estas obras “pasaremos de tener una zona verde aislada a contar con un parque abierto” que, cuando esté terminado, ha pedido a los vecinos y vecinas que lo “disfrute, cuide y respete”.

La vocal de la Asociación de Vecinos de Carretas-Huerta de Marzo, María Isabel Pérez, se ha sumado también a este agradecimiento, señalando que “estamos muy contentos porque al final, todo llega”.

La presidenta de la Fava, Carmen Sánchez, ha dado las gracias al Ayuntamiento que haya hecho posible estas dos reivindicaciones históricas de la federación de vecinos, asegurando que “Albacete se merece estas nuevas zonas verdes”.