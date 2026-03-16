'Latiendo' realizará un recorrido por los 25 años de la Escuela de Arte de Albacete

Con motivo del 25 aniversario de LALATA, la revista ensamblada coordinada por Manuela Martínez Romero y Carmen G. Palacios, la Escuela de Arte Albacete, en la que trabajan como docentes, acoge la exposición 'LATIENDO, 25 años', estrenada recientemente y que permanecerá hasta el 26 de marzo. La muestra propone una lectura del proyecto desde su dimensión más material: la lata de conserva como continente y como declaración editorial, y la revista ensamblada como un archivo de obras originales que se activa número a número, artista a artista, contando con más de 500 colaboradores, a lo largo de más de dos décadas.

Espacio de aprendizaje

La Escuela de Arte no actúa como un simple contenedor expositivo, sino como un contexto coherente con la propia historia del proyecto: un espacio de aprendizaje, transmisión y práctica artística donde la edición puede leerse también como oficio, proceso y comunidad. La relación de LALATA con el ámbito educativo y con la Escuela de Arte Albacete no es nueva; ya se han realizado presentaciones en años anteriores, subrayando la continuidad entre proyecto editorial, pedagogía y escena local. LALATA nació en Albacete de la mano de sus dos artistas creadoras, convirtiendo la ciudad en el origen y punto de retorno de un proyecto que, durante 25 años, ha desafiado las convenciones editoriales al sustituir el papel por latas de conserva, convirtiéndose en una pieza clave de la edición independiente en España.

En esta exposición, el aniversario se entiende como una oportunidad para mirar la trayectoria sin convertirla en museo: lo que se celebra es seguir sosteniendo una forma de edición que necesita tiempo, coordinación y complicidad. En la idea de latido hay un modo de producción cultural que insiste en lo pequeño, en lo artesanal, en lo compartido, y que resiste precisamente porque no depende de la rapidez, sino de la constancia. Con esta muestra se clausura la celebración del aniversario que ha pasado por Valencia, en la Sala La Lenta y Madrid, en Arts Libris (ARCO Madrid)