Los kioscos de prensa animan ya a la lectura en Albacete

El alcalde Manuel Serrano ha animado a todos los ciudadanos a disfrutar de los kioscos de lectura del proyecto ‘Leer al aire libre’, que cuenta con ocho puntos de lectura en otras tantas zonas verdes de la ciudad y que estarán en funcionamiento hasta el 30 de septiembre en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, atendidos por personal del Programa de Apoyo Activo al Empleo.

Estos puntos de lectura al aire libre pretenden “fomentar el ocio activo, sobre todo en las personas mayores, así como el acceso a la información y la cultura, poniendo en valor los espacios naturales de la ciudad y facilitando el uso sostenibles de nuestras zonas verdes y espacios públicos. Son entornos seguros e inclusivos, y muy atractivos para la ciudadanía”,

Los kioscos de prensa, cómodos y accesibles, se ubican en ocho zonas verdes de Albacete: Parque Abelardo Sánchez, Jardinillos, Parque Lineal (zona de la Fuente de las Ranas), Parque Lineal (máquina del tren), Fiesta del Árbol, Parque del Doctor Ramón Ferrandiz en el barrio Santa Teresa, Parque de Los Cuentos en Cañicas Imaginalia, y Parque Félix Rodríguez de la Fuente en el barrio Medicina

Además de publicaciones periódicas, los kioscos ofrecen a los usuarios cuentos y juegos como ajedrez, oca y parchís, así como material y actividades para entretenimiento de los menores (jornadas de cuentacuentos y hojas para colorear).

Este programa es muy valorado porque “permite disfrutar de una actividad cultural al aire libre y fomenta la lectura de publicaciones periódicas como diarios locales y nacionales y revistas de todo tipo. Para acercarlo a toda la población, lo extendemos a grandes zonas verdes del núcleo urbano de muchos barrios de la ciudad”.

Además, este servicio facilita el acceso al mercado de trabajo a parados de larga duración y colectivos de difícil inclusión laboral, a través del Programa de Apoyo Activo al Empleo desarrollado por el Ayuntamiento con apoyo de la Diputación, la Junta y el Fondo Social Europeo Plus: “Cada verano fomentamos la contratación de personas desempleadas de colectivos vulnerables y en situación de exclusión social”, ha recordado el acalde.

Los servicios de Bibliotecas Públicas Municipales y de Empleo y Promoción Económica se coordinan según el alcalde para el funcionamiento del proyecto: “El área de Empleo hace el proceso de selección y contratación de las 11 personas trabajadoras, que reciben formación del Servicio de Empleo y son asistidas permanentemente por los responsables del Servicio de Bibliotecas, que les explican las tareas propias del puesto”.

Serrano ha incidido en el atractivo de estos kioscos, “que forman parte del paisaje habitual de la ciudad en verano y son fundamentales para fomentar hábitos de lectura, llenar de actividad nuestros parques y dinamizar la vida ciudadana, al tiempo que contribuyen a generar empleo con carácter inclusivo”.