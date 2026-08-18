Jorquera estrena el Centro de Interpretación de la Torre de Doña Blanca

La alcaldesa de Jorquera, María Pilar Medina, ha inaugurado el nuevo Centro de Interpretación de la Torre de Doña Blanca, un espacio destinado a poner en valor la historia y el patrimonio del municipio y que nace con el objetivo de convertirse en un nuevo recurso turístico y cultural para Jorquera y para toda la comarca de La Manchuela.

La inauguración, celebrada durante una jornada de puertas abiertas, reunió a vecinos, visitantes y representantes institucionales que pudieron conocer el resultado de la musealización de la histórica Torre de Doña Blanca, uno de los elementos más representativos del sistema defensivo medieval de Jorquera.

Durante su intervención, María Pilar Medina aseguró que "es un verdadero placer daros la bienvenida a esta jornada de puertas abiertas del nuevo Centro de Interpretación de la Torre de Doña Blanca, un espacio que nace con la ilusión de acercar a vecinos y visitantes una parte fundamental de la historia y el patrimonio de Jorquera".

La alcaldesa destacó que la apertura del centro supone mucho más que la inauguración de un edificio. "Hoy no solo abrimos las puertas de un edificio, sino también una nueva forma de conocer, comprender y valorar nuestro pasado. Este centro representa una apuesta por la conservación, la divulgación y la promoción de nuestro patrimonio histórico como motor cultural y turístico para nuestro municipio", afirmó.

Ubicado en la histórica Torre de Doña Blanca, el nuevo Centro de Interpretación dispone de aproximadamente 150 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y ofrece al visitante un recorrido por la historia medieval de Jorquera y la importancia estratégica de este enclave a través de paneles interpretativos, recursos audiovisuales, maquetas, contenidos interactivos y diferentes herramientas tecnológicas que enriquecen la experiencia cultural.

María Pilar Medina quiso expresar su agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible este proyecto. En este sentido, agradeció a la Diputación Provincial de Albacete la financiación de la actuación a través del Plan de Sostenibilidad Turística.

Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para los responsables de la empresa encargada de la musealización, destacando "su profesionalidad, dedicación y sensibilidad para transformar una idea en un espacio moderno, atractivo y accesible, capaz de transmitir la historia de nuestra Torre de Doña Blanca de una manera innovadora y cercana", del mismo modo agradeció la labor del guía turístico del centro, convencida de que "su conocimiento y entusiasmo harán que cada visita sea una experiencia enriquecedora e inolvidable".

Durante su intervención, María Pilar Medina puso en valor el compromiso del Ayuntamiento con la recuperación del patrimonio como elemento clave para el futuro del municipio. "Como alcaldesa de Jorquera, me siento profundamente orgullosa de seguir impulsando iniciativas que contribuyen a preservar nuestra identidad, fortalecer nuestra oferta turística y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de nuestro municipio", afirmó.

El proyecto se completa con otras actuaciones destinadas a reforzar la oferta turística de Jorquera, entre ellas la iluminación artística de la muralla, la creación de un mirador turístico digital y una experiencia virtual que permitirá acercar el patrimonio histórico del municipio a nuevos visitantes.

La alcaldesa concluyó invitando a todos los vecinos y visitantes a conocer este nuevo espacio cultural. "Os invito a disfrutar de este recorrido, a descubrir cada uno de los espacios del centro y, sobre todo, a sentir el orgullo de pertenecer a un pueblo con una historia tan rica como la nuestra".

Con la apertura del Centro de Interpretación de la Torre de Doña Blanca, el Ayuntamiento de Jorquera continúa avanzando en su compromiso con la conservación del patrimonio histórico, la promoción turística y el desarrollo del municipio, incorporando un nuevo atractivo que contribuirá a seguir consolidando a Jorquera como uno de los destinos patrimoniales más destacados de la provincia de Albacete y de la comarca de La Manchuela.