Unas Jornadas en la UCLM abordan la detección de la victimización infantil en el entorno escolar

Identificar de forma temprana situaciones de victimización infantil en el contexto escolar es el principal objetivo de esta jornada, que se ha celebrado en el Campus de Albacete con un centenar de inscritos, una ponencia y dos mesas redondas.

Organizada por el grupo de investigación en Victimología y Psicopatología de la Infancia y Adolescencia (G-VIPIA) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la jornada, en la que participa un centenar de personas, cuenta con destacados ponentes en esta materia, con la idea de promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas de distintos ámbitos (académico, educativo y sanitario…).

Una iniciativa, como apuntan desde la organización, que busca contribuir a mejorar la detección y la intervención precoz en casos de riesgo, reforzando el papel del entorno educativo como espacio clave en la protección de la infancia.

La directora del grupo VIPIA de la UCLM, Verónica Jimeno, quien habló de la convicción clara de que “necesitamos conocimiento basado en la violencia, pero también necesitamos herramientas concretas, formación especializada y una respuesta coordinada entre sistemas”, dijo. En su intervención, detalló algunas cuestiones “clave” a abordar en la misma como la detección de situaciones de protección en el ámbito educativo, las manifestaciones del trauma en el aula, la cibervictimización o las actuaciones profesionales ante esta realidad; todo ello de la mano de especialistas de diversos ámbitos para ofrecer una visión integral y multidisciplinar del problema.

Verónica Jimeno añadió como objetivo final que este encuentro contribuya no solo a la reflexión sino también a la transformación de la práctica profesional.

La ponencia inaugural “Detección de situaciones de desprotección en las aulas", corrió a cargo de la profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia, María José Cantero López.

G-VIPIA pertenece al Centro de Investigación en Criminología de la UCLM. Se trata de un grupo emergente, creado en septiembre de 2025, que cuenta con un amplio bagaje investigador previo en el ámbito de la infancia y la adolescencia, así como en el estudio de la victimización y sus consecuencias psicológicas.

El grupo, formado por investigadores e investigadoras de perfiles diversos, se dedica a explorar y comprender las complejas interacciones entre el trauma, la victimización y el desarrollo psicológico en niños, niñas y adolescentes.

Con esta primera jornada nacional, el grupo consolida su compromiso con la generación y transferencia de conocimiento aplicado, contribuyendo al fortalecimiento de los sistemas de protección a la infancia y adolescencia desde el ámbito educativo, y promoviendo una respuesta informada, coordinada y basada en la evidencia.