El III Congreso de Historia de la Provincia de Albacete abre el plazo de inscripción

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, el director del Instituto de Estudios Albacetenses ‘Don Juan Manuel’, Antonio Caulín, y la vicedirectora, Ana Teresa Moreno Escamez, presentaron el cartel oficial del III Congreso de Historia de laProvincia de Albacete, una de las citas centrales en la programación del 50º aniversario del IEA ‘Don Juan Manuel’, que se celebrará en abril de 2027.

Una imagen que conecta tiempos y saberes

El cartel, de marcado carácter simbólico, propone un recorrido visual por la historia de la provincia a través de una composición que integra elementos representativos de distintas épocas y disciplinas Desde las pinturas rupestres de la Cueva de la Vieja hasta referencias al legado íbero, romano, medieval o contemporáneo, la imagen transmite la idea de que Albacete es “una amalgama de todos nuestros orígenes y de todas nuestras tradiciones”, tal y como explicó el director del IEA, Antonio Caulín.

Entre los elementos representados aparecen alusiones al arte rupestre, a la Orden de Santiago, a la tradición cerámica y de la loza de Hellín, así como símbolos vinculados al desarrollo contemporáneo de la provincia, como el ferrocarril -recordando que Albacete fue una de “la cuarta capital de provincia española” en contar con este medio de transporte- o la aviación, otra de las grandes señas de identidad del territorio. El cartel incorpora, además, referencias al pasado árabe y neoárabe de la provincia, componiendo una imagen coral que refleja la diversidad cultural e histórica de Albacete.

Una propuesta visual conecta plenamente con el espíritu del Congreso, concebido como un espacio transversal e interdisciplinar donde distintas áreas del conocimiento dialogarán para ofrecer una visión amplia y actualizada de la evolución histórica de la provincia y de la identidad colectiva construida a lo largo del tiempo.

Se celebrará entre el 6 y el 9 de abril de 2027

Durante la presentación, se recordó que el Congreso se celebrará del 6 al 9 de abril de 2027 y que el plazo para la presentación de comunicaciones permanecerá abierto desde este 25 de mayo hasta el 15 de octubre de 2026, invitando a la comunidad investigadora a formar parte de este foro de intercambio y reflexión.

Será uno de los pilares fundamentales de la conmemoración del 50 aniversario del IEA, una efeméride que la Diputación de Albacete quiere convertir en una oportunidad para poner en valor el conocimiento, la investigación y el patrimonio provincial, acercándose a la ciudadanía.

Contará, además, con una sólida estructura organizativa coordinada desde el propio Instituto de Estudios Albacetenses, integrando áreas como Arqueología y Prehistoria, Historia, Geografía, Bellas Artes, Filología y Comunicación, Etnografía o Economía, reflejando así el carácter transversal e interdisciplinar de esta cita científica. En este sentido, se definieron distintas áreas temáticas que abarcarán desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Contemporánea, pasando por la Edad Media, la Edad Moderna y las Bellas Artes, contando cada sección con coordinación especializada para ordenar y dar coherencia a las investigaciones y comunicaciones presentadas.