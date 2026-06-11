La Guardia Civil de Albacete refuerza el operativo de la campaña de recogida del ajo con el Grupo de Caballería

Con motivo de la campaña de recogida del ajo, la Guardia Civil de Albacete ha establecido un dispositivo en toda su provincia a la que se suma el Grupo de Caballería del Cuerpo, encaminado a la vigilancia y control tanto en las tareas de recolección, la fase de transporte y los puntos de recepción y manipulación del ajo. El subdelegado de gobierno Miguel Juan Espinosa, junto al coronel Jefe de la Guardia Civil de Albacete Jesús Manuel Rodrigo, realizaron una visita al Grupo de Caballería al inicio de una de sus jornadas de trabajo, supervisado de cerca las labores de vigilancia y prevención que esta unidad realiza en el campo albaceteño.

El objetivo de este operativo especial es el de prevenir la comisión de robos y hurtos de este producto, tanto en las explotaciones agrícolas como en las instalaciones de almacenamiento y procesado. Así mismo, se prestará especial vigilancia a las condiciones de trabajo de los recolectores.

Unidades participantes en el operativo

Al igual que en campañas anteriores, la Guardia Civil albaceteña cuenta con sus propias unidades para el operativo especial, como las de Seguridad Ciudadana, Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Equipos ROCA, Equipo PEGASO, Subsector de Tráfico, Unidad Orgánica de Policía Judicial, Grupo de Información y Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC). Además, este operativo se verá reforzado con el apoyo de otras externas como el Servicio Aéreo de la Benemérita de Murcia, con el apoyo de un helicóptero y con el Grupo de Caballería del Cuerpo. La escuadra desplazada hasta la provincia de Albacete, que cuenta con cinco agentes, con sus respectivos caballos, viene a completar el dispositivo ya preestablecido en zonas de especial incidencia, realizando inspecciones en las zonas de recolección con el fin de identificar a los posibles autores de ilícitos penales, así como a trabajadores que pudiesen encontrarse en situación de inmigración irregular o sufriendo condiciones de explotación laboral.

Grupo de Caballería creado en 1958

El Grupo de Caballería de la Guardia Civil, creado en el año 1958, depende de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) del Cuerpo, situándose su base de operaciones en el acuartelamiento de la Benemérita de Valdemoro (Madrid) Los integrantes de este singular grupo ecuestre realizan servicios de una tipología muy variada, como en labores de restablecimiento del orden público y control de grandes concentraciones de masas (festivales, romerías, etc.), protección de altas personalidades, prevención de incendios forestales y protección del medio ambiente, vigilancia de zonas agrícolas y ganaderas en época de recolección, o los tradicionales de honores y protocolos.