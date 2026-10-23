El IEA amplía al 30 de octubre el plazo para presentar propuestas de comunicaciones al 'III Congreso de Historia'

El Instituto de Estudios Albacetenses (IEA) ‘Don Juan Manuel’ ha anunciado la ampliación hasta el 30 de octubre del plazo de recepción de resúmenes con propuestas de comunicaciones para participar en el III Congreso de Historia de la Provincia de Albacete, que se celebrará del 6 al 9 de abril de 2027.

Esta prórroga ofrece una nueva oportunidad a investigadores e investigadoras que deseen compartir sus trabajos en una cita de especial relevancia, ya que será uno de los grandes acontecimientos científicos y culturales con los que el IEA conmemorará en 2027 los 50 años de su fundación. El Congreso nace con la vocación de reunir diferentes miradas y disciplinas para avanzar en el conocimiento de la provincia de Albacete, poner en común nuevas investigaciones y favorecer el intercambio de ideas entre especialistas.

Mucho más que historia: una mirada amplia a la provincia

Aunque su denominación hace referencia a la Historia, el encuentro no se limita a esta disciplina. Su planteamiento es transversal e inclusivo, abierto al conjunto de las ciencias sociales y las humanidades, con el propósito de abordar desde diferentes perspectivas la evolución, las características y las realidades de la provincia. Se trata, por tanto, de una oportunidad para que investigaciones de distintos ámbitos de conocimiento contribuyan a construir una visión más completa y actualizada de Albacete, conectando el trabajo científico con el territorio y su sociedad.

Además, esta tercera edición dará continuidad a los congresos celebrados en 1983 y 2000, recuperando un gran espacio de encuentro científico provincial después de más de un cuarto de siglo. La celebración de este nuevo Congreso permitirá, así, hacer balance del conocimiento acumulado y de los avances de la investigación durante las últimas décadas, al tiempo que pondrá de manifiesto el dinamismo y la capacidad de renovación del Instituto de Estudios Albacetenses en el año de su cincuentenario.

Presentación de propuestas e inscripciones

Las personas interesadas en presentar una comunicación disponen ahora hasta el próximo viernes para remitir el resumen de su propuesta. Tanto las inscripciones de quienes deseen asistir al Congreso sin presentar trabajos como las correspondientes a la exposición de comunicaciones deberán realizarse exclusivamente a través de la sede electrónica del Instituto de Estudios Albacetenses. Asimismo, la estructura del Congreso y la información relativa a su organización pueden consultarse en la página web del IEA: https://www.iealbacetenses.com/es/192/0/0/193/III-Congreso-de-Historia-Provincia-de-Albacete.html

Con esta convocatoria, el Instituto de Estudios Albacetenses afronta su 50 aniversario reafirmando una de sus principales razones de ser: impulsar la investigación, promover el conocimiento de la provincia y conseguir que ese conocimiento se comparta, se difunda y contribuya a enriquecer a toda la sociedad albacetense.