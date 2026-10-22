‘El Humor Todo Lo-Cura’ convierte la risa en aliada frente al estigma en salud mental

La Diputación de Albacete vuelve a apostar por la risa como herramienta de bienestar, encuentro y sensibilización con una nueva edición de ‘El Humor Todo Lo-Cura’, una iniciativa que ha conseguido crecer desde su nacimiento en Almansa hasta consolidarse como un festival de carácter provincial que este mes de noviembre volverá a recorrer Hellín, La Roda, Almansa y Villarrobledo.

El vicepresidente provincial, Fran Valera, y el diputado de Educación y Cultura, Miguel Zamora, han presentado este lunes la programación junto al humorista albacetense Jesús Arenas, en representación de la Asociación Enamorados de las Artes Escénicas, impulsora de la iniciativa y responsable también de Gacha’s Comedy.

Una presentación que llega en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, y que Valera ha situado precisamente en ese contexto de concienciación. “Hay días que son de fiesta, días de reivindicación y otros que son de concienciación”, ha señalado, explicando que este proyecto contribuye a “derrotar esa vía del estigma y del señalar” usando para ello una herramienta especialmente cercana: la risa.

De una gala en Almansa a un proyecto que se consolida en la provincia

Valera ha recordado la trayectoria de una propuesta que nació en 2024 en Almansa, de la mano de AFAENPAL, y cuya respuesta superó desde el principio la dimensión de un espectáculo de humor.

El vicepresidente ha rememorado el efecto que esa primera experiencia tuvo entre personas usuarias de la asociación y sus familias, algunas de las cuales llevaban mucho tiempo sin salir y encontraron en aquella cita una oportunidad para hacerlo acompañadas, disfrutar y “pasar un rato bonito”. Una experiencia que, en palabras de Valera, sirvió para “dar un paso adelante”, “poner el contador a cero” y afrontar después la vida de otra manera.

Ese resultado llevó a la Diputación a dar un paso más en 2025, extendiendo ‘El Humor Todo Lo-Cura’ a La Roda, Villarrobledo y Hellín, además de Almansa, siempre de la mano de las entidades sociales de cada territorio.

“Si en 2024 en Almansa la experiencia fue satisfactoria, el año pasado, haciéndolo en cuatro localidades y teniendo un impacto importante para estas asociaciones y para el entorno sobre el que trabajan, este año no podíamos hacerlo de otra manera”, ha explicado.

Así, la Diputación mantiene en 2026 su respaldo económico al proyecto con 25.000 euros, una cantidad con la que contribuye a hacer posibles las cuatro actuaciones y, con ello, también su vertiente solidaria.

Valera agradece la “parte humana y altruista” que hace posible el Festival

El vicepresidente ha dedicado buena parte de su intervención a reconocer el compromiso de Jesús Arenas y de todo el equipo de Enamorados de las Artes Escénicas, subrayando que detrás de esta iniciativa existe mucho más que una programación cultural.

“No es una contratación al uso”, ha advertido Valera, poniendo en valor “la parte altruista, humana y de bonhomía” del proyecto y la capacidad de sus impulsores para contagiar esa sensibilidad a artistas de primer nivel que se suman a la iniciativa.

“De verdad que la Diputación y la provincia os están muy agradecidos”, ha señalado, destacando cómo el equipo utiliza sus contactos y su experiencia en el mundo del humor para ponerlos al servicio de una causa social.

En este sentido, Valera ha insistido en que el compromiso provincial con la salud mental no se limita a una fecha concreta ni a este Festival, sino que se extiende durante todo el año a través del trabajo de la institución con las entidades sociosanitarias y de recursos propios como la Unidad de Media Estancia.

“El 10 de octubre es un día importante para normalizar la salud mental, pero a lo largo de todo el año la Diputación trabaja para abandonar esa estigmatización y hacer universales los cuidados en salud mental”, ha remarcado.

Zamora: “La Diputación tiene todas las competencias allá donde existe una buena acción y un compromiso con la ciudadanía”

Por su parte, Miguel Zamora ha destacado especialmente el carácter transversal de ‘El Humor Todo Lo-Cura’, una propuesta en la que convergen cultura, acción social, salud y sensibilización.

El diputado ha señalado que, aunque la Diputación no tenga competencias expresas en muchos de estos ámbitos, eso significa para el Gobierno provincial “que tenemos todas las competencias allá donde exista un colectivo, una buena acción o un compromiso con la ciudadanía”.

Zamora también ha puesto en valor la trayectoria de Enamorados de las Artes Escénicas y su capacidad para consolidar Gacha’s Comedy como una referencia del humor más allá de Castilla-La Mancha, así como la colaboración estable que viene manteniendo con la institución provincial.

Desde el área de Educación y Cultura, ha explicado, se viene haciendo un esfuerzo para respaldar proyectos que entienden la cultura desde una perspectiva amplia y social, incluida la utilización de la risa para “mejorar la vida de quienes peor lo están pasando” y abordar determinadas situaciones desde la desdramatización.

Cuatro citas durante noviembre

En cuanto a la programación, Hellín abrirá el Festival el jueves 12 de noviembre, a las 20:00 horas en el Teatro Victoria, con Jesús Arenas, Luis Larrodera y Eva Cabezas, a beneficio de AFA y HAFEP-Parkinson Hellín.

Un día después, el viernes 13 de noviembre, ‘El Humor Todo Lo-Cura’ llegará a La Roda, a las 20:30 horas en la Casa de la Cultura, con Jesús Arenas, Luis Larrodera y Nadia Guillamón, destinándose la recaudación a la Asociación Mentes Abiertas.

La tercera cita tendrá lugar el jueves 19 de noviembre en Almansa, donde nació la iniciativa, a las 20:00 horas en el Teatro Regio. Allí actuarán Jesús Arenas, Agustín Durán y Antonia Triviño, a beneficio de Salud Mental Almansa-AFAENPAL.

Finalmente, el jueves 26 de noviembre, a las 20:30 horas, el Gran Teatro de Villarrobledo acogerá el cierre de la edición con Palo Capilla, Álex O'Dogherty y Jesús Arenas, a beneficio de la Asociación Salud Mental Villarrobledo.

Arenas: “Hay chicos y chicas que llevan meses sin salir de casa y aquí estamos viviendo situaciones maravillosas”

Precisamente, Jesús Arenas ha puesto voz a la dimensión más humana del proyecto explicando algunas de las experiencias que se han producido en sus dos años de trayectoria.

El humorista ha señalado que una de las cosas que más le han sorprendido es la asistencia de familias que atraviesan situaciones especialmente difíciles, acompañadas de jóvenes que en algunos casos llevaban “meses” sin salir de casa y que, gracias al vínculo con las asociaciones y al atractivo de una actividad de humor cercana, consiguen dar ese paso.

“Se me ponen los pelos de punta porque hemos vivido situaciones maravillosas”, ha confesado Arenas, recordando testimonios de familias que les han llegado a decir: “Esto es lo mejor que nos ha pasado este año”.

Para el humorista, ahí cobra especial sentido que el Festival se desplace por la provincia. “A lo mejor no te vas a ir a la capital a disfrutar porque no tienes fuerza muchas veces ni para levantarte de la cama, pero cuando es en tu pueblo y es con el entorno de la asociación estamos viendo cosas maravillosas”, ha explicado, agradeciendo a la Diputación que haya hecho posible esa cercanía.

Humor de primer nivel que también da a conocer la provincia

Arenas también ha destacado la vertiente cultural de una programación que busca combinar figuras ampliamente reconocidas con humoristas que están desarrollando carreras muy destacadas en el circuito nacional, manteniendo al mismo tiempo el sello castellano-manchego de la asociación y de Gacha’s Comedy.

Así, ha resaltado nombres como Álex O'Dogherty, “supertelevisivo” y presente también en cine; o Luis Larrodera, que regresa tras la gran acogida cosechada el pasado año y que en esta ocasión actuará en dos localidades. Junto a ellos, ha reivindicado el talento de artistas como Palo Capilla, Antonia Triviño, Nadia Guillamón o Eva Cabezas, además del regreso de Agustín Durán.

El propio Arenas ha señalado además un efecto añadido del Festival: artistas procedentes de diferentes puntos del país conocen Almansa, Hellín, La Roda o Villarrobledo, convirtiendo también esta programación en una forma diferente de proyectar la provincia “acompañada de risas”.

Finalmente, ha animado a la ciudadanía a llenar los teatros, recordando la principal particularidad solidaria del proyecto: “El gran regalo que hace la Diputación es que el dinero va íntegro para la asociación”.

Arenas ha cerrado agradeciendo la labor cotidiana de estas entidades, “sin las que nuestra sociedad no funcionaría”, e invitando a comprar las entradas porque quienes asistan “se van a reír y van a echar una mano a la gente que está en el día a día con la salud mental”.