Hoy se convoca la I Mesa de la Soledad No Deseada en la capital

Albacete contará con la Mesa Municipal contra la Soledad No Deseada

Hoy, miércoles, 1 de junio, “y dando cumplimiento a nuestro compromiso”, se celebrará la Mesa de Prevención de la Soledad No Deseada en Mayores, con la que “queremos a abrir un debate junto con profesionales de sectores tales como medicina, enfermería, acción social, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de mayores y vecinales, entre otros colectivos, para, con un diagnóstico de esta realidad en el municipio, adoptar medidas que nos permitan plantar cara a la soledad no deseada en nuestros mayores, ampliando lo que ya se está haciendo, y tomando en consideración otros puntos de vista”, ha apuntado en este sentido el concejal de Participación, Manu Martínez.

Otras experiencias

Juani García, concejala de Atención a las personas ha adelantado que dará cuenta en el desarrollo de la Mesa de Prevención de la Soledad No Deseada en Mayores experiencias como la que se está desarrollando en Salamanca, “existe un programa llamado Salamanca Acompaña, un servicio de atención a personas mayores en situación de soledad no deseada, aunque hay otras iniciativas, como la que se desarrolla en Madrid de coordinación entre teleasistencia y voluntariado para dar respuesta a esos casos que se detecten de soledad no deseada”.

Otra experiencia que ha conocido la concejala de Atención a las Personas es la que se lleva a cabo en Vitoria, el programa Activa tu barrio, “con el que se busca poner en contacto a las personas, poner a su disposición los recursos que puedan ir necesitando, y propiciar la mejora del barrio, y todo ello con el objetivo de trabajar para que los barrios sean más acogedores y accesibles, y para que todas las personas mayores, puedan hacer sus actividades diarias, relacionarse y pasear por sus calles más fácilmente, programa que implica a todo el vecindario, una especie de Yo soy Franciscanos, que estamos desarrollando de la mano de IntermediAcción y cuyos resultados son excelentes, puesto que son muchos los y las mayores que así nos lo transmiten”.