Hermanamiento entre Alcaraz y Sarule gracias a la tradición de las alfombras

El vicepresidente de la Diputación de Albacete, Fran Valera, ha acompañado a una delegación de Alcaraz, encabezada por su alcalde, Pedro Valero, y su teniente de alcalde, Yolanda Ballesteros, en los actos celebrados en la localidad italiana de Sarule con motivo del hermanamiento entre ambos municipios. Un encuentro titulado ‘Sa Burra y los telares verticales como patrimonio europeo compartido’, que pone en común dos tradiciones textiles vinculadas al uso del telar vertical y que abre una nueva vía de colaboración cultural, artesanal y turística entre ambos territorios en pleno corazón de Europa.

El hermanamiento se enmarca dentro del proyecto europeo ‘Trame Gemelle – Twin Looms’, una iniciativa financiada por la Unión Europea a través del programa CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores) con el Ayuntamiento de Sarule como entidad coordinadora, la participación del Ayuntamiento de Alcaraz y el apoyo de Focus Europe ETS. Todo ello con la finalidad de transformar la artesanía y la identidad textil local en una herramienta de ciudadanía europea, diálogo comunitario y cooperación institucional duradera para preservar este legado común y convertirlo en un espacio de oportunidades y desarrollo.

Tanto el vicepresidente de la Diputación de Albacete como la delegación de Alcaraz han intercambiado con las autoridades y la población de Sarule sus respectivos patrimonios textiles, conociendo de primera mano las técnicas y tradiciones que se mantienen vivas en cada localidad, con la elaboración de las alfombras de nudo español Alcaraz (declaradas BIC) y de ‘sa burra’ como principales protagonistas.

Además, han tenido la oportunidad de disfrutar de distintas actividades, descubriendo el proceso tradicional de elaboración de sus ‘sa burra’, desde la preparación de la urdimbre hasta el tejido y el teñido de la lana mediante productos vegetales, al tiempo que se han adentrado en la riqueza cultural y etnográfica de la zona (trajes tradicionales, danzas, gastronomía, producciones artesanales o costumbres vinculadas a la ganadería y la elaboración de productos lácteos y dulces típicos), al coincidir este encuentro con la celebración del Otoño en Barbagia, una de las principales propuestas promocionales de esta comarca de Cerdeña.

Actividades que han puesto de manifiesto no sólo las coincidencias y diferencias culturales, sino cómo estos proyectos revitalizan los territorios implicados, aunque también han evidenciado la necesidad común de avanzar en la transmisión y el relevo generacional y de reconocer el papel fundamental de las mujeres artesanas en su conservación. Tareas en las que el Ayuntamiento de Alcaraz viene trabajando de la mano del Gobierno de Santi Cabañero y a las que este proyecto va a contribuir.

Con su presencia en este encuentro, el vicepresidente provincial ha reafirmado el apoyo de la Diputación de Albacete al Ayuntamiento de Alcaraz en un proyecto que busca “el intercambio de conocimiento y de tradiciones y fortalecer los vínculos entre dos municipios europeos que comparten un patrimonio artesanal singular, que es un orgullo”, y ha dejado claro que la institución provincial estará al lado de cada iniciativa que contribuya a dar a conocer ese patrimonio, así como la cultura de Albacete fuera de nuestras fronteras.

Por su parte, el alcalde de Alcaraz, Pedro Valero, también ha destacado el valor de este hermanamiento, remarcando la relevancia que tiene para su municipio estar integrado en un proyecto de esta envergadura. Además, a raíz de esto, la localidad ha formalizado su incorporación a la red internacional Focus Europe ETS, consolidando un nuevo eje de cooperación euro-mediterránea entre Italia y España y ampliando las posibilidades de colaboración con otros municipios y entidades europeas. Tras este primer encuentro en Cerdeña, el hermanamiento tendrá continuidad con una futura visita de la delegación de Sarule a Alcaraz, donde ambas localidades podrán seguir compartiendo sus tradiciones textiles, su patrimonio y sus experiencias en torno a la conservación y promoción de sus respectivas culturas dentro del proyecto ‘Trame Gemelle – Twin Looms’, convirtiendo su patrimonio en un punto de encuentro para construir nuevas relaciones, favorecer el intercambio cultural y generar proyectos compartidos desde el ámbito local.