HellÍn celebra una Expo Anime el 20 de junio

El municipio de Hellín celebrará una feria en torno a la cultura anime: 'Expo Anime Hellín' La concejal de Juventud, Miryam Maestre, mostró su intención de que el evento se convierta en una nueva actividad que se asiente en la programación municipal, ampliando la oferta de ocio juvenil y ofreciendo nuevas respuestas a los intereses de los jóvenes. La cita tendrá lugar el 20 de junio, en los aledaños de la noria del Recinto Ferial, en horario de 11:30 a 20:30 horas. Contará con una amplia programación dirigida tanto a aficionados a la cultura Anime como a personas que quieran acercarse por primera vez a este universo: torneos de cartas, actividades temáticas, artesanía, ilustración, puestos de impresión 3D, espacios dedicados a la creatividad, la innovación y la cultura Anime, así como una zona de merchandising y de juegos de cartas coleccionables.

Afición a la cultura anime

Durante la presentación, Maestre estuvo acompañada por los jóvenes hellineros Juanma Martínez, Antonio Sorio y Manuel Contreras, aficionados a la cultura anime, los juegos de cartas coleccionables y el ocio alternativo; a los que la edil quiso agradecer su implicación y compromiso con el proyecto. “Son un ejemplo de la participación juvenil que queremos fomentar desde el Ayuntamiento: jóvenes con inquietudes, con ideas y con ganas de contribuir a que Hellín cuente cada vez con más actividades… esta actividad es fruto de ese trabajo conjunto y del compromiso de muchos jóvenes por enriquecer la vida cultural y social de Hellín”, expresó.

La I Expo Anime Hellín se enmarca dentro del programa “Volvemos a las Calles”, impulsado por la Concejalía de Juventud y el Centro Joven desde el pasado año. Un proyecto que busca recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro, convivencia y participación mediante actividades culturales, deportivas y de ocio dirigidas a diferentes sectores de la población.