El Grupo Socialista y la Asociación Provincial de Autotaxi reclaman nuevos taxis adaptados para la ciudad

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Albacete y la Asociación Provincial de Autotaxi han coincidido en la necesidad de que el Equipo de Gobierno de Manuel Serrano agilice la tramitación y la puesta en marcha de las dos nuevas licencias de eurotaxi aprobadas hace ya dos años, y que se sumarían a las cinco existentes.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José González, y la concejala socialista Verónica García, se han interesado por la situación actual del colectivo taxista de Albacete a través de la Asociación Provincial de Autotaxi, representada por su presidente, Antonio Alfaro, y por los integrantes de su junta directiva, Antonio Galdón y Julio Cuesta. Durante el encuentro, José González ha subrayado la importancia del taxi como servicio público, remarcando que “la labor de este colectivo profesional es fundamental para garantizar el desplazamiento diario de los vecinos y vecinas de Albacete en condiciones de calidad, accesibilidad e igualdad”.

“Precisamente por el carácter de servicio público que prestan los taxistas, Albacete no puede demorar más la puesta en marcha de los nuevos vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, los conocidos como eurotaxis”, ha demandado José González, recordando que la creación de las dos nuevas licencias de eurotaxi fue el resultado de una iniciativa del Grupo Socialista, aprobada por todos los grupos políticos en la sesión plenaria correspondiente a abril de 2024, “pero de la que no se ha movido un papel”.

Una demanda que, además del Grupo Socialista y la Asociación Provincial de Autotaxi, reclamaron este mismo mes desde el Consejo Municipal de la Discapacidad y Asociaciones Sociosanitarias. Y es que, en la actualidad, nuestra ciudad únicamente dispone de cinco vehículos adaptados, “una cifra claramente insuficiente para atender los picos de mayor demanda o la actividad en horario nocturno”, lo que, entre otras consecuencias, puede provocar demoras y complicaciones a las personas con movilidad reducida que precisan desplazarse en este medio de transporte.

Desde el Grupo Municipal Socialista y la Asociación de Autotaxi también han coincidido en que “es fundamental la ampliación progresiva y sostenida de la flota adaptada asegurando su viabilidad durante los primeros años, la continuidad y mejora de las bases reguladoras para subvencionar la renovación de vehículos y la puesta en marcha de ayudas económicas específicas dirigidas a favorecer la utilización del eurotaxi por parte de las personas con discapacidad”.

Cabe destacar que Albacete cuenta con 107 licencias solo en el municipio, que aumentan hasta las 187 en la provincia; y que nuestra ciudad cuenta con 15 paradas de taxi, para las cuales, desde la Asociación Provincial de Autotaxi sugieren la instalación de marquesinas y códigos QR con información detallada sobre el servicio, así como en algunos puntos de la ciudad de cargadores eléctricos “lo que facilitaría la implantación de vehículos eléctricos”, han concluido.