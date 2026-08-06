La Gerencia de Atención Integrada de Almansa potencia el diagnóstico neurológico con la incorporación de un nuevo equipo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reforzado la capacidad diagnóstica del Hospital General de Almansa con la incorporación de un nuevo equipo de electromiografía de última generación que permite llevar a cabo estudios más complejos, evitando desplazamientos de los pacientes a otros centros hospitalarios.

Según ha explicado el facultativo especialista de Neurofisiología de la Gerencia de Atención Integrada de Almansa, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), el doctor José Joaquín Maestre Gil, con este equipamiento tecnológico, operativo desde finales del pasado año, se han realizado un total de 326 pruebas diagnósticas especializadas, mejorando de forma notable la calidad asistencial y la precisión en el estudio de las patologías del sistema nervioso periférico y del sistema muscular.

La adquisición de este dispositivo avanzado da continuidad a la estrategia de renovación tecnológica del centro, sumándose al electroencefalógrafo de alta gama que ya fue renovado previamente, en el año 2023.

El nuevo dispositivo cuenta con actualizaciones de software específicas que posibilitan la realización de potenciales evocados auditivos de tronco y potenciales evocados visuales, diseñados para registrar las respuestas eléctricas de las vías sensoriales desde el oído interno hasta el tronco del encéfalo, así como la respuesta de la corteza occipital del cerebro ante estímulos visuales.

Además, la incorporación de esta licencia tecnológica introduce la técnica de ‘jitter’, un procedimiento de alta precisión empleado específicamente para evaluar la unión neuromuscular. Tal y como señala el doctor Maestre Gil, la completa actualización de la plataforma digital facilita al explorador la obtención de potenciales interpretables en menor tiempo, lo que se traduce de forma directa en una mayor agilidad en la consulta y en una capacidad muy superior para afinar y personalizar el diagnóstico médico de cada paciente.

Servicio central de referencia con crecimiento futuro

Con esta adquisición, el Servicio amplía y consolida su cartera de servicios para el estudio detallado de la unión neuromuscular mediante exploraciones de electromiografía, electroneurografía y potenciales.

En su actividad habitual, el departamento asume una completa cartera de prestaciones que engloba la electroencefalografía en pacientes adultos y pediátricos, la polisomnografía diurna de siesta y estudios específicos de electromiografía y electroneurografía dirigidos al diagnóstico preciso de miopatías, radiculopatías, polineuropatías y plexopatías, complementados con potenciales evocados somatosensoriales y auditivos de tronco para abordar casos de mielopatías o hipoacusias neurosensoriales y de transmisión.

De cara al futuro asistencial, los profesionales, en colaboración con la Dirección de la GAI de Almansa, ya planifican la puesta en marcha de la prestación de potenciales evocados visuales en los próximos meses. Asimismo, el servicio evalúa de forma conjunta con el Servicio de Neumología la viabilidad técnica para establecer próximamente un laboratorio de sueño en el hospital almanseño que permita realizar polisomnografías nocturnas, una prestación avanzada dirigida al estudio reglado de patologías prevalentes como el SAHS, o la narcolepsia.

Finalmente, se está trabajando en la apertura de la solicitud de pruebas de electromiografía (EMG) desde Atención Primaria para mejorar la accesibilidad, la capacidad resolutiva y la continuidad asistencial de los pacientes con sospecha de patología del sistema nervioso periférico o trastornos neuromusculares.

Esta medida se alinea con los principios de integración asistencial, mejora de la accesibilidad y aumento de la capacidad resolutiva de Atención Primaria que está impulsando la Gerencia, contribuyendo a ofrecer una atención más ágil, eficiente y centrada en las necesidades del paciente.