La Gerencia de Atención Integrada de Almansa estrena Canal de Whatsapp oficial para profesionales y ciudadanía

La Gerencia de Atención Integrada de Almansa, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha estrenado un Canal de Whatsapp oficial, una nueva vía de comunicación, principalmente interna pero accesible para la ciudadanía en general, con información de interés para el conjunto de la sociedad. Se trata de una nueva herramienta para esta Gerencia que, mediante la mensajería instantánea, permite ofrecer información veraz, ágil y accesible, directamente a la palma de la mano de los profesionales y de los ciudadanos, sobre la actividad asistencial y sanitaria de la comarca.

Se informará de las principales novedades de la GAI de Almansa

A través de este nuevo canal de comunicación unidireccional se informará de las principales novedades de la GAI de Almansa, con el objetivo de incorporar, a una herramienta tan habitual para todos como es el Whatsapp, la información clave de la institución. Los seguidores de este Canal de Whatsapp encontrarán noticias, campañas, actividades de promoción de la salud, avisos relevantes y contenidos de interés general, garantizando siempre que la información difundida provenga de fuentes oficiales y debidamente contrastadas. La creación de este Canal permitirá, además, contrarrestar la proliferación de perfiles falsos y evitar la difusión de bulos, reforzando la seguridad y fiabilidad de la información sanitaria.