Firmado el convenio colectivo de Obradores de Confitería, Pastelería y Masas Fritas de Albacete con subida salarial

UGT FICA, CCOO y la patronal han firmado el convenio colectivo de Obradores de Confitería, Pastelería y Masas Fritas de la provincia de Albacete, cuya vigencia se extiende desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2028 y en el que se contempla una subida salarial por encima del 10%, una reducción de la jornada de trabajo y mejoras en los permisos retribuidos para acompañamiento de familiares.

Después de un año de difíciles negociaciones, el nuevo convenio recoge un incremento salarial del 3,8% para al periodo 1-09-2025/31-08-10-2026; del 3,75% más cláusula de revisión salarial del 1% en función del IPC para el periodo siguiente; y del 3,25% más cláusula de revisión salarial del 1% para el tercer periodo de vigencia.

Además, y con efectos de 1 de septiembre de 2026, la jornada de trabajo se verá reducida a 1.794 horas anuales, mientras que se establece un permiso de 12 horas al año para acompañamiento de un hijo/a menor de 14 años o parientes de primer grado de consanguinidad o afinidad para consultas médicas.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT y la Federación de Industria CCOO Albacete mostraban su satisfacción por la firma de este convenio. “Ha costado mucho llegar a un acuerdo con la patronal. Sin embargo, al final hemos consensuado un texto que mejora de manera sustancial las condiciones de los más de 200 trabajadores y trabajadores del sector en Albacete. Nos mantendremos atentos y vigilantes para a seguir introduciendo avances laborales y sociales en las empresas de confitería, pastelería y masas frita de la provincia”.