La Feria Deportiva 2026 trae este año un calendario con más de 40 eventos y muchas novedades

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha presentado la programación de la Feria Deportiva 2026, que “será más intensa y variada que nunca, con más de cuarenta eventos de una veintena larga de disciplinas deportivas para todos los gustos, que incluyen torneos históricos y también varias novedades que incorporamos este año”.

Villaescusa ha estado acompañado por representantes de clubes y entidades que han colaborado con el IMD para organizar esta Feria Deportiva que “tiene varios torneos ya históricos. A modo de ejemplo, el torneo de voleibol en formato 4x4 de Adeva completa 38 ediciones, y otros 35 años cumple el de Albacete Fútbol Sala. También tiene más de 30 el del Club Voleibol Albacete, 22 ediciones el Torneo del Club de Golf Las Pinaillas, y la esgrima histórica otros 16. La propuesta se completa con otros muchos torneos y exhibiciones, como los de waterpolo, ajedrez, natación sincronizada, gimnasia, ciclismo, esgrima, tenis de mesa, frontenis, entre otros”.

Villaescusa se ha referido a la progresiva ampliación del calendario de esta Feria Deportiva, “porque la tendencia año tras año es que se celebren muchos acontecimientos deportivos antes y después de Feria. Realmente hay más actividades antes del 7 y después del 17 que en los propios días de fiestas, dado que los clubes tienen verdaderos problemas para encontrar hotel en esos días, y además hay una gran competencia con las actividades que propone la propia Feria”.

El concejal ha destacado como un gran aliciente este año que “las carreras vuelven al Circuito de Velocidad después de 7 años de ausencia, con la Copa de España de Velocidad del 4 al 6 de septiembre. Las carreras de motos y nuestra Feria han estado asociadas desde hace más de 70 años, y esta vuelta a la competición en nuestro Circuito supone una magnífica noticia”.

Se trata de una prueba oficial de la Federación de Motociclismo de España que albergará las categorías de Superbike, Supersport, SS-300 y copas monomarca. La Copa de España comenzó en Jerez el pasado mes de mayo, pasó por Cartagena y tras estar en Albacete volverá a Jerez en octubre, para cerrar el calendario en Navarra en noviembre.

Otra cita importante será el partido de balonmano con dos equipos de la Liga Asobai, “balonmano del más alto nivel entre Recoletas Atlético Valladolid y Caserío de Ciudad Real. El partido se celebrará en el Pabellón de la Universidad el viernes 4 de septiembre a partir de las 19:00 horas, y será sin duda uno de los eventos destacados en esta Feria 2026”.

En baloncesto, otro deporte tradicional en la programación, “potenciamos de forma significativa el Torneo de Feria con la presencia de un equipo muy importante en el panorama del basket español como es el UCAM de Murcia, que va a jugar contra nuestro recién ascendido Bueno Arenas Albacete Basket. Este partido es al mismo tiempo un torneo de Feria y también un homenaje a nuestro equipo y a la afición”.

La Liga Nacional de karate en las categorías junior y sub-21 llegará a la ciudad al pasar Feria, el fin de semana del 25 al 27 de septiembre en el Pabellón de la Universidad, “con más de 2.000 visitantes que volverán a llenar nuestros hoteles como ya ocurrió el pasado fin de semana con el Campeonato de España Sub-20 de Atletismo”.

Villaescusa ha puesto en valor la incorporación de una actividad “que ahora está muy de moda, el Social Running, que no es otra cosa que correr sin competir y alternar después un rato con compañeros de carrera. El año pasado debutamos con el Social Bike, y fue todo un éxito que reunió a más de 600 ciclistas. En esta ocasión lo haremos de forma conjunta; el Running Feria y el Social Bike rodarán el domingo 6 de septiembre por la mañana”.

También es novedad el Torneo de Feria de Bolos, cuya fase de clasificación comienza en el día de hoy. El escenario será la bolera de Villacerrada, organizada por el Calaveras Bowling Team, cuyo presidente Álvaro Díaz ha estado presente en la rueda de prensa. La fase final comenzará en septiembre, y la gran final será el 15 de septiembre a las 19:30 horas.

Además de la Feria Saludable con gimnasia y estiramientos, también tendrá su hueco el deporte inclusivo, “otra de las prioridades de este equipo de gobierno”, con las Jornadas de Metasport en el Recinto, el Campeonato Nacional de fútbol 7 y el trofeo de tenis en silla de ruedas.

Los días con mayor carga de actividad serán el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre, con motociclismo en el Circuito de Velocidad y los torneos de golf, frontenis, waterpolo, voleibol, ajedrez, fútbol femenino, fútbol sala, natación sincronizada, boxeo y artes marciales MMA.

La Feria Deportiva se cerrará con la celebración de 29° Medio Maratón Internacional Ciudad de Albacete el 4 de octubre, donde ya hay casi 4.000 inscritos

Además, Villaescusa ha anunciado que “estamos a la espera de que el Club de Tenis se decida por ofrecer un Torneo Leyendas o bien nos traiga una actividad especial con motivo del 25 aniversario de la celebración de la Copa Davis en Albacete”.

En definitiva, “la Feria Deportiva va a ser este año completa y atractiva, gracias al IMD y a la colaboración de clubes y federaciones que son los verdaderos protagonistas del deporte en nuestra ciudad”.