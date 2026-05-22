La Feria contará con un sistema de control de ruidos “para hacerla sostenible y garantizar la salud y el derecho al descanso”

El Ayuntamiento va a adjudicar un contrato para implantar un sistema de control de ruido en los espacios con licencia musical durante la Feria de septiembre. Según informó el concejal de Feria, Francisco Navarro la Junta de Gobierno Local "ha estudiado las tres ofertas presentadas para prestar este servicio, que debe contar con veinte equipos de limitación, control, registro y emisión de información, y seis sensores de ruido ambiental, además de mantenimiento y asistencia técnica las 24 horas durante todo el periodo de la Feria y los días previos y posteriores”.

Centro de control de ruido

Se instalará también un centro de control de ruido desde el día 5 al 20 de septiembre, en una ubicación cercana al Recinto Ferial, para poder controlar y visualizar de manera permanente el funcionamiento del sistema. El coste máximo de todo el servicio será de 46.000 euros. Navarro aseguraba que “seguimos trabajando para el éxito de la Feria en honor a la Virgen de Los Llanos. La que consideramos como la mejor Feria del mundo debe ser en cualquier caso medioambientalmente sostenible, además de garantizar que la diversión pueda ser compatible con la salud y con el descanso de los vecinos”. El concejal recordaba que “ya en los últimos años venimos aplicando con éxito técnicas para el control de ruidos, en colaboración con la Policía Local y también con los titulares de los puestos y atracciones, que deben ser los primeros interesados en que se respete el derecho al descanso y se hagan compatibles todos los intereses”.