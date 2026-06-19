FEDA reune a los 'San Juan' de este 2026

La sede de la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, ha acogido la reunión de todos los galardonados en los Premios Empresariales San Juan 2026-XXVII Edición, recibidos por el presidente de FEDA, Artemio Pérez Alfaro. Un encuentro con los medios de comunicación, con la tradicional foto de familia, que se realiza como antesala en los días previos a la Gala de entrega y después de conocerse el fallo del Jurado.

El viernes día 26 de junio se entregarán estos Premios San Juan, en el transcurso de una gala que tendrá lugar en el Teatro de la Paz, a las 19,30 horas, con el patrocinio un año más de Globalcaja, y la colaboración de un elenco de entidades e instituciones sin los que, en palabras de Artemio Pérez, “sería imposible sacar estos Premios”: CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Eurocaja Rural, Diputación Provincial de Albacete, La Tribuna de Albacete, Soliss Seguros, Hotel Palacio, Banco Santander, Fundación “la Caixa” y el Ayuntamiento de Albacete. Fundación Globalcaja-Albacete.

Artemio Pérez Alfaro ha dedicado unas palabras de bienvenida a todos los empresarios, empresarias, entidades y asociaciones empresariales galardonados en esta edición, destacando que “el Jurado ha considerado que sois los mejores” para recibir estos “Premios, que ya están consolidados” y que cada año vamos avanzando, desde aquel año 2000 en el que empezamos, hasta celebrar en este 2026 la XXVII Edición.

Un año más, estos Premios Empresariales San Juan recorren varios puntos de nuestra provincia, con galardonados de Villarrobledo, La Roda, Caudete y, por supuesto, Albacete capital. Unos Premios que este año, más que nunca, conectan tradición, innovación, tecnología, comercio exterior, sostenibilidad, emprendimiento, juventud y mérito empresarial

12 Premios San Juan

En sus intervenciones, los diferentes premiados han mostrado su “orgullo” e “ilusión” por recibir estos Premios Empresariales San Juan 2026. Se han sentido emocionados, al tiempo que agradecidos a FEDA y al Jurado por este renacimiento, expresando su gratitud en su nombre y en el de su empresa.

Premio Empresa Familiar, patrocinado por CaixaBank, JULIÁN SOLER, de Quintanar del Rey. Representada por: Paula Soler Roldán e Inma Soler Soler.

Premio Empresa en Nuevas Tecnologías e Innovación, patrocinado por BBVA, la empresa reconocida es SAIZ Y GALDÓN SERVICIOS GANADERO, de Albacete. Representada por: Borja Saiz Moreno.

Premio Empresa Exportadora, conBanco Sabadell como colaborador, la empresa reconocida ha sido NATURCAUDETE, de Caudete. En su representación: Agustín Domene Morales.

Premio Empresa Inversora en Calidad y Medioambiente, con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la empresa premiada ha sido IDEAS MEDIOAMBIENTALES, de Albacete. Y su representante: Oscar García Zamora y Iago Vázquez Vázquez.

Premio Joven Empresario, con la colaboración de Eurocaja Rural, para, DAVID CANDEL NAVARRO (Albasistemas y Cerramientos), de Albacete.

Premio Mujer Empresaria, con la colaboración de la Diputación de Albacete, para Mª DEL MAR ESCUDERO DEL CAMPO (Roblepol), de Villarrobledo.

Premio a la Empresa Tradicional, con la colaboración de La Tribuna de Albacete, ha recaído en FERRETERÍA JUANJO, de Albacete. Representada por: Eva Galera Martínez.

Premio a la Asociación Empresarial, con la colaboración de Soliss Seguros, es para la ASOCACIÓN DE CENTROS PRIVADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL (ACEI AB). Representada por su presidenta: Esther Simón Cortés.

Premio a la Promoción de Albacete, con la colaboración de Hotel Palacio, es para la 150 AÑOS DE LA TAMBORADA DE HELLÍN, representada por el presidente de la Asociación de Tamborileros: José Luis Jiménez Sánchez.

Premio Iniciativa Emprendedora, con la colaboración del Banco Santander, es para EL SUEÑO DE JEMIK-LA HOSPEDERÍA, de La Roda. Su representante: Diego Calero Parreño.

Premio Responsabilidad Social, con la colaboración de Fundación “la Caixa”, para ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON, de Villarrobledo. En su representación, la directora: Cati Haro Martínez.

Premio al Mérito Empresarial, en el que colabora el Ayuntamiento de Albacete, ha recaído en BASILIO ROBLES DEFEZ (Sumeba), de Albacete.

Menciones del Jurado

Una edición en la que el Jurado ha querido conceder una Mención, según recogen las Bases, a:

100 AÑOS DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ALBACETE-COAC. En su representación, su presidente: Antonio Martínez Jareño.

Y la Mención Especial a: