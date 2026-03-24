La Facultad de Derecho se vuelve 'cuarentona'

El vestíbulo del edifico Melchor de Macanaz acoge la exposición “40 años de la Facultad de Derecho de Albacete, al Servicio de la Ciencia y la Convivencia”, en la que se muestra a través de catorce paneles la historia de este centro pionero de la Universidad de Castilla-La Mancha que cumple 40 años, al igual que la institución académica.

En dichos expositores se pueden contemplar los comienzos de esta emblemática facultad, con sus decanos, profesores, personal de administración y servicios, diferentes titulaciones, orlas, graduaciones y cursos impartidos, entre otras actividades del centro y del ámbito social y político, tal y como explicó su actual decano, José María Martí, quien indicó que esta es una oportunidad para echar la vista atrás hasta 1985 y hablar de 7200 egresados, al igual que de los 850 estudiantes de grado que hay en la actualidad y cerca del centenar los estudiantes de másteres oficiales.

Pálido reflejo de la rica realidad

En cuanto a la exposición, el decano la definió como “un pálido reflejo de esa realidad rica que nos envuelve y de ese contacto que se ha buscado siempre con la sociedad”, indicó Martí, a la vez que mostraba con orgullo la formación que se imparte en la Facultad y hablaba de la internacionalización como uno de los retos presentes, refiriéndose a la alianza Colours, en la que participa la UCLM junto a otras ocho universidades europeas, para cooperar en educación, investigación e innovación dentro del programa Erasmus+. La bienvenida fue ofrecida por la secretaria general de la UCLM, Isabel Gallego, que estuvo acompañada por el decano, José María Martín; el primer teniente de alcalde, Francisco Navarro; el vicepresidente de la Diputación Provincial de Albacete, Francisco Valera; y el primer decano de la Facultad y rector honorario de la UCLM, Luis Arroyo Zapatero, quien ha ofrecido una ponencia hablando sobre los inicios del Centro, su consolidación y futuro.

En su intervención, Luis Arroyo subrayaba el “peso nacional” que tiene hoy día la Facultad de Derecho de Albacete, adquirido a lo largo de estos 40 años. “Estamos muy contentos de haber llegado a donde estamos”, indicó, a la vez que destacaba el papel que tuvo en sus inicios el Ayuntamiento de Albacete y la Diputación Provincial de Albacete.

Quien fuera el primer decano de este centro también se refirió al 40 aniversario de la UCLM, desde que se puso en marcha en el año 1985, recordando los “160 000 licenciados que se han producido desde entonces. Para mí es una maravilla. Con este dato se sabe para qué sirvió crear la universidad y para qué sirvió el trabajo de tanta gente”, indicó.