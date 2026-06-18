Feria de Albacete 2026

Estos son los Manchegos de la Feria de Albacete 2026

Este año han sido 36 los candidatos (11 parejas, 10 mujeres y 4 hombres a título individual), 20 más que el pasado año.

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Estos son los Manchegos de la Feria de Albacete 2026
Estos son los Manchegos de la Feria de Albacete 2026 | OCR Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha agradecido a todos los candidatos y candidatas que han participado en el proceso de selección de los Manchegos de la Feria 2026 su compromiso, generosidad e ilusión durante el acto celebrado esta tarde en el Salón de Plenos donde se han dado a conocer las tres parejas que optarán a convertirse en Manchegos de la Feria 2026.

Tras la deliberación del jurado, en la que han participado representantes vecinales, de la Asociación de Manchegos y Manchegas de la Feria, de todos los grupos políticos municipales y de los servicios del Ayuntamiento, se ha dado a conocer los nombres de las tres parejas escogidas entre los 36 candidatos presentados este año: 11 parejas, 10 mujeres y 4 hombres a título individual.

Acompañado por el concejal de Feria, Francisco Navarro, la presidenta de la Fava, Carmen Sánchez, y representantes de la Asociación de Manchegos y Manchegas de la Feria de Albacete (AMFA), el alcalde ha dado la enhorabuena a las parejas formadas por:

  • María de los Ángeles Sánchez Zornoza y Enrique Molina Morcillo; que se presentaban de manera individual.
  • Eva María Guzmán Villodre y José Antonio Gil Jorge, como pareja.
  • Marta Gascón Calero y José Ignacio Calero Almendros, como pareja, en este caso, primos hermanos.
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