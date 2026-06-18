Estos son los Manchegos de la Feria de Albacete 2026

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha agradecido a todos los candidatos y candidatas que han participado en el proceso de selección de los Manchegos de la Feria 2026 su compromiso, generosidad e ilusión durante el acto celebrado esta tarde en el Salón de Plenos donde se han dado a conocer las tres parejas que optarán a convertirse en Manchegos de la Feria 2026.

Tras la deliberación del jurado, en la que han participado representantes vecinales, de la Asociación de Manchegos y Manchegas de la Feria, de todos los grupos políticos municipales y de los servicios del Ayuntamiento, se ha dado a conocer los nombres de las tres parejas escogidas entre los 36 candidatos presentados este año: 11 parejas, 10 mujeres y 4 hombres a título individual.

Acompañado por el concejal de Feria, Francisco Navarro, la presidenta de la Fava, Carmen Sánchez, y representantes de la Asociación de Manchegos y Manchegas de la Feria de Albacete (AMFA), el alcalde ha dado la enhorabuena a las parejas formadas por: