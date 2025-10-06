Especialistas de Urología se forman en cirugía laparoscópica

El Servicio de Urología de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete ha impartido una nueva edición del Curso Intensivo de Adiestramiento en Cirugía Laparoscópica en Urología, denominado “Albalap 2025”. Con la de este año, ya son 16 las ediciones celebradas. En total, más de 150 profesionales han participado desde el primer curso realizado en 2007. Como en ocasiones anteriores, la formación ha tenido como objetivo “ofrecer la oportunidad de realizar unas jornadas intensivas de entrenamiento en técnicas laparoscópicas urológicas a los residentes y adjuntos jóvenes del Servicio de Urología de la GAI de Albacete, así como a especialistas de Urología de las otras tres gerencias de atención integrada de la provincia de Albacete: Almansa, Hellín y Villarrobledo”, han señalado los organizadores.

Fin eminentemente práctico

Con un fin eminentemente práctico, en cada edición participan entre ocho y diez alumnos. Y es que la cirugía laparoscópica en urología es una técnica difícil, que precisa una larga curva de aprendizaje. Esto hace necesario un entrenamiento previo continuado tanto en laboratorio (simuladores) como en los quirófanos de experimentación. De esta manera, durante las tres sesiones celebradas y en dos quirófanos de la Unidad de Investigación de la GAI de Albacete, de forma simultánea, los alumnos han tenido la oportunidad de ampliar la capacitación en procedimientos como la cirugía en abdomen superior y aparato urinario superior o la cirugía pélvica y sutura vascular; así como entrenamiento en seis puestos de pelvitrainer y simuladores.

Los docentes de este curso han sido los facultativos del Servicio de Urología de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete: María José Donate Moreno, Jesús Martínez Ruiz e Inmaculada Díaz de Mera. Además, han contado con la colaboración de técnicos de la Unidad de Investigación. Los profesionales de la GAI de Albacete han señalado que este curso "es muy apreciado por los alumnos, de gran valor docente y con un importante impacto en su desempeño profesional, pues les permite perfeccionar técnicas quirúrgicas que luego realizarán en nuestros pacientes”.