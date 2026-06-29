Un Escape Room Nocturno de Zombies tomará La Roda este verano

El concejal de Juventud y Educación, Juan José Carrilero, ha presentado una de las propuestas de ocio más innovadoras del verano en La Roda: un gran Escape Room Zombi que se celebrará el próximo 18 de julio y que convertirá distintos espacios del municipio en un escenario repleto de misterio, emoción y aventura.

La actividad está organizada por el Centro Joven del Ayuntamiento de La Roda en colaboración con la empresa Cerebroom y propone una “experiencia inmersiva en la que los participantes deberán superar pruebas, resolver enigmas y trabajar en equipo para avanzar en una historia ambientada en un escenario de supervivencia zombi”, como ha explicado el edil.

El evento comenzará a las 22:00 horas y se prolongará hasta las 03:00 horas de la madrugada, ofreciendo cinco horas “ininterrumpidas de juego y entretenimiento”.

Las inscripciones podrán realizarse de manera sencilla a través de un código QR habilitado para la venta de entradas. Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una promoción especial para favorecer la participación de los vecinos del municipio. Así, los primeros 100 inscritos que sean de La Roda y que formalicen su participación podrán disfrutar de la actividad por un precio reducido de 10 euros. Para acogerse a esta tarifa especial será necesario acreditar la residencia en el municipio mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o un certificado de empadronamiento en vigor y la acreditación de participantes se realizará en La Caja Blanca (avenida Castilla-La Mancha, 74) donde se comprobará la documentación requerida y se facilitará toda la información necesaria para el desarrollo de la actividad.

Juan José Carrilero ha destacado que esta iniciativa busca ofrecer alternativas de ocio atractivas y diferentes para los jóvenes, fomentando valores como la convivencia, la colaboración y el trabajo en equipo. Asimismo, ha animado tanto a vecinos como a visitantes a participar en una propuesta que permitirá vivir una noche diferente y llena de emociones.

El concejal de Juventud y Educación ha señalado que "seguimos apostando por actividades novedosas que complementen la oferta de ocio de nuestro municipio y que permitan a los jóvenes disfrutar de experiencias únicas, participativas y seguras".