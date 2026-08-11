La Diputación y ZINCAMAN presentan "Polígonos en Red" para conectar industria y territorio en la provincia

La Diputación de Albacete y la Asociación Regional de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha (ZINCAMAN) continúan avanzando en el desarrollo del proyecto DINAMIZA 2026 con la puesta en marcha de una nueva fase bajo el lema "Polígonos en Red. Conectando Industria y Territorio en la provincia de Albacete", una iniciativa que refuerza el compromiso con el desarrollo económico de todas las comarcas de la provincia.

Tras el trabajo realizado durante el último año, que permitió elaborar el primer dosier provincial de zonas industriales —con un análisis de 47 polígonos industriales, más de 20 millones de metros cuadrados de suelo industrial distribuidos en las siete comarcas de Albacete—, el proyecto entra ahora en una etapa centrada en la acción, la colaboración y la generación de oportunidades.

El objetivo sigue siendo claro: convertir los polígonos industriales en espacios más competitivos, sostenibles y atractivos para la implantación de nuevas empresas, favoreciendo la creación de empleo, la inversión y la lucha contra la despoblación.

Así lo ha destacado el vicepresidente de la Diputación de Albacete, Fran Valera, remarcando el papel de ZINCAMAN en Castilla-La Mancha como “el mejor embajador de las zonas industriales de la región”, y ha subrayado su capacidad para colocar el foco no sólo en las empresas, sino también en los polígonos industriales como ecosistemas económicos que requieren nuevas fórmulas de gobernanza, gestión y modernización.

En este sentido, ha apuntado que la geografía albacetense cuenta con áreas industriales “que están en el top 10 de Castilla-La Mancha”, con Campollano como principal referencia regional, tanto por su dimensión como por su modelo de gestión. No obstante, ha aclarado que el compromiso de la Diputación va más allá de los grandes polígonos y busca llegar también a aquellas áreas industriales rurales que disponen de menos recursos técnicos y económicos. “Esa tiene que ser la respuesta al mundo rural, donde desde la Diputación de Albacete siempre vamos un paso por delante de otras administraciones”, ha afirmado el vicepresidente provincial.

Potencial industrial de la provincia

El nuevo proyecto ‘Polígonos en Red’ persigue precisamente eso: “La conexión de áreas industriales con empresas y de empresas y las áreas industriales con ayuntamientos”, generando una red que facilite el desarrollo socioeconómico del territorio y la fijación de población. “Si analizamos los municipios de tamaño medio de la provincia que mantienen o incluso aumentan población, veremos que la mayoría tienen un denominador común: una zona industrial fuerte. Ahí es donde queremos trabajar: en consolidar las que ya funcionan y en ayudar a poner en marcha otras”, ha indicado.

Finalmente, Valera ha reivindicado el papel de la Diputación como institución comprometida con el desarrollo industrial de todo el territorio, poniendo el foco especialmente en esos municipios de menor tamaño.

"Todo el mundo reconoce los grandes polígonos de referencia o los de los núcleos de población más importantes, pero es mucho más difícil encontrar una administración que hable de las áreas industriales de Barrax, Munera, Elche de la Sierra, Casas Ibáñez, Tobarra, Ossa de Montiel, Letur o Montealegre del Castillo", ha señalado, asegurando que estos espacios "son un ejemplo significativo del enorme potencial industrial que tiene la provincia", y ha afirmado que la Diputación seguirá impulsando este trabajo con ZINCAMAN.

Por su parte, el presidente de ZINCAMAN, Antonio Fernández Pacheco, ha subrayado además que "la colaboración entre administraciones, empresas y agentes económicos es la clave para convertir el suelo industrial en un auténtico motor de desarrollo", añadiendo que "si queremos fijar población y generar empleo de calidad en el medio rural, debemos apostar por polígonos modernos y bien gestionados".

La apuesta por la territorialidad es otro aspecto en el que ha coincidido el director gerente de esta entidad, Miguel Ángel Cuartero: “Nuestra estrategia en estos últimos años está centrada en el crecimiento y dinamización de las zonas industriales que ya existen en nuestra región, independientemente de su tamaño y de los pueblos donde se localicen. Contamos con una gran cantidad de suelo industrial disponible y nuestra misión, mediante proyectos como este, es visibilizarlo”.