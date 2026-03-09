La Diputación de Albacete cierra 2025 con superavit

El Pleno ordinario de la Diputación Provincial de Albacete ha dado cuenta de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025, un documento que no sólo consolida la 'deuda cero' de la institución, sino que arroja unas cifras de solvencia sin precedentes.

Así lo ha defendido el vicepresidente y responsable económico, Fran Valera, quien ha asegurado que los datos reflejan "la mejor situación económica de la Diputación a lo largo de su historia y no es ninguna exageración".

El ejercicio 2025 se ha cerrado con un superávit o resultado presupuestario positivo de más de 34 millones de euros, fruto de la eficacia en la gestión y de dos factores clave: una "transferencia histórica de recursos por parte del Gobierno de España" —que supera ya los 140 millones de euros, 50 millones más que hace una década— y una enorme "capacidad de captación de fondos" europeos y de otras administraciones.

Todo ello ha cristalizado en un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de más de 71,8 millones de euros. Un ahorro extraordinario que, en palabras de Valera, exige responsabilidad: "Tenemos la tarea de no quedarnos en el recreo de estos números, sino en ser capaces de pensar de qué manera ordenada podemos hacer útiles estas decenas de millones de euros".

Ingresos por encima de lo previsto y gestión eficiente del gasto

Este escenario de solvencia ha sido posible gracias a un excelente comportamiento de los ingresos ordinarios y a una ejecución prudente del gasto. Por el lado de los ingresos, se han superado ampliamente las previsiones debido a factores como el incremento de transferencias del Estado (con 14,1 millones adicionales por el Fondo Complementario de Financiación y su liquidación de 2023), el buen comportamiento del IAE -que pagan sólo las empresas que facturan más de un millón de euros- gracias al dinamismo de la economía de la provincia (+500.000 euros) y la cesión del IVA (+550.000 euros).

Además, la eficacia de los servicios propios ha sumado recursos extraordinarios, destacando los ingresos aportados por la plataforma Sedipualb@ y las tasas de inspección de obras, que sumaron cerca de 800.000 euros por encima de lo estimado.

En materia de gastos, el rigor en la gestión ha permitido importantes ahorros en los capítulos de Personal y Gasto Corriente, donde se dejaron de ejecutar 6,4 y 10,3 millones de euros, respectivamente, al optimizarse partidas de sustituciones o no ser necesario hacer frente a sobrecostes o litigios presupuestados.

Una década de salto inversor: 2015 frente a 2025

Para ilustrar que estos excelentes indicadores financieros no responden a una "falta de acción", Valera ha detallado el espectacular incremento del esfuerzo inversor real, comparando los datos de la última década.

Mientras que en la liquidación de 2015 la Diputación había aportado 6 millones de euros a los ayuntamientos, en 2025 la cifra supera los 19 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 220%. "Son más de 13 millones de euros más, que significan más personal en los ayuntamientos, más servicios, más infraestructuras [...] y es luchar contra el reto demográfico", ha enfatizado el responsable económico. El apoyo al tejido social (asociaciones sociosanitarias, culturales o deportivas) ha seguido la misma senda: pasando de 2,8 millones en 2015 a 4.650.000 euros al cierre de 2025, un 65% más.

Mirando a la evolución, también llamativa, dentro de este mandato, los pagos ordenados y abonados a los ayuntamientos de la provincia por parte de la Diputación han pasado de 4,28 millones de euros en 2023 a 9,40 millones de euros al cierre de 2025, lo que supone un incremento de casi el 120% en la liquidez directa proporcionada a los consistorios.

Del mismo modo, el apoyo al tejido asociativo y social de la provincia ha crecido notablemente, pasando de 3,36 millones pagados a asociaciones en 2023 a más de 4,56 millones en 2025, un aumento superior al 35%.

Inyección inmediata: modificaciones de crédito por más de 23 millones

Lejos de mantener inmovilizado el remanente, el Pleno de hoy ha aprobado dos expedientes de modificación de créditos por valor de más de 22 millones de euros que, además de lo comprometido con distintos gastos del año anterior, movilizan directamente una gran parte de estos ahorros, cerca de 15 millones.

“A una primera incorporación cercana a los 13 millones de euros con la primera modificación de créditos que hemos aprobado, se suma una segunda por algo más de 10 millones y medio de euros enfocada en tres grandes bloques para la provincia”, ha explicado Valera.

El vicepresidente ha relatado que son fondos que, entre otros fines, se destinarán a sendas convocatorias extraordinarias que servirán para ayudar a los municipios a reparar caminos e infraestructuras dañadas por la DANA y las continuas borrascas que recientemente han afectado al territorio.

Así, el Plan de Caminos se verá reforzado por el Equipo de Gobierno en 1 millón de euros (pasando de 2 a 3 millones). Esto permitirá a la gran mayoría de municipios disponer de entre 33.000 y 34.000 euros para arreglos ordinarios en sus vías agrícolas, frente a los 22.000 euros anteriores.

Y, paralelamente, se habilitará un fondo de emergencia frente a los daños de los recientes temporales, tal y como Cabañero y el propio Valera avanzaban hace unos días desde las zonas afectadas. “Ante los graves daños que las precipitaciones de los últimos 40 días han causado, especialmente en el sur de la provincia y la Sierra del Segura, aprobamos una partida urgente de medio millón de euros que servirá para"la reparación de infraestructuras municipales, para el pago de facturas que han necesitado para la limpieza y recuperar la normalidad de los cauces desbordados”, ha señalado el vicepresidente.

Además, se incorporan 4.000.000 euros a continuar con la ambiciosa mejora de la Red Viaria Provincial que viene protagonizando el Gobierno de Santi Cabañero. Otros 3.591.000 euros para suplementar el programa 'Dipualba Responde' en 2026, tanto para inversiones como para gasto corriente de los ayuntamientos. Y más de 1.195.000 euros para garantizar la ejecución de proyectos pendientes del Plan de Obras y Servicios (POS) de ejercicios anteriores.

Todo esto, a financiar sin pedir un solo euro a los bancos, con autonomía total. Y aún así, después de estas inversiones, queda ‘un colchón’ de más de 44 millones de euros, como ha señalado Valera, indicando que tras la aprobación de estas inyecciones de liquidez directa a los municipios, la Diputación de Albacete mantendrá todavía un remanente disponible "entre los 45 y 50 millones de euros", margen financiero histórico que garantiza la capacidad de la institución para seguir proyectando inversiones, mejorando infraestructuras y respaldando a los ayuntamientos a lo largo de todo 2026.

Inversiones: 43 millones ya comprometidos para obras

No en vano, la maquinaria administrativa de la institución sigue a pleno rendimiento: la Diputación cuenta ya con 43 millones de euros en gastos comprometidos, es decir, obras que ya han sido licitadas o contratadas y que se materializarán en la provincia a lo largo de este mismo 2026. Entre ellas destacan más de 30 millones de euros en carreteras provinciales y lo asignado a las esperadas obras del que será el ‘nuevo’ Real Conservatorio de Música y Danza.

La liquidación del ejercicio 2025 consolida a la Diputación de Albacete como un pilar seguro para el desarrollo del territorio, combinando la máxima responsabilidad fiscal (deuda cero y remanentes millonarios) con la mayor movilización de recursos económicos en favor de los ayuntamientos y el tejido social de su historia reciente.