La Diputación de Albacete, adherida a la recién creada Red Local 2030 de Castilla-La Mancha

Se ha querido poner de relieve el importante trabajo que se está realizando en esta provincia y en esta región para hacer realidad, como ha repetido en diferentes ocasiones Amparo Torres, “una agenda que no puede esperar, porque las personas que peor lo pasan no pueden esperar y porque el planeta no puede esperar”,

De hecho, la adhesión a esta Red se suma al conjunto de acciones que la institución viene realizando para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, así como en su implementación en cada una de las localidades de este territorio, atendiendo a que el 80% de las metas que contempla este mandato de Naciones Unidas implican a las entidades locales. Además, la vicepresidenta provincial ha valorado “muy positivamente” el elevado número de Ayuntamiento albacetenses que ya están integrados en esta Red, así como los que están trabajando en ello.

Así, la Diputación forma parte de otros órganos de la FEMP en esta dirección, como la Comisión sobre ODS de la Agenda 2030, la Red de Ciudades Españolas por el Clima o la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, en cuyo Consejo de Gobierno está presente la propia institución provincial con su vicepresidenta, Amparo Torres. Además, ésta trabaja de la mano con la FEMP y ha colaborado en la elaboración de la ‘Guía para la Localización de la Agenda 2030’, al tiempo que ha acogido recientemente unas jornadas de la propia Red de EELL y una reunión de su Consejo de Gobierno.

Esta Red Local 2030, fruto de un convenio de colaboración entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, firmado también durante esta jornada, que ha finalizado con la conferencia del experto en Agenda 2030, Federico Buyolo, en torno a ‘La nueva diplomacia local para un desarrollo sostenible, convierte a C-LM en la primera comunidad autónoma que pone a disposición de sus municipios un marco normativo pionero para avanzar en la consecución de los ODS, una tarea en la que seguirá contando con la Diputación de Albacete, como ha apuntado la vicepresidenta provincial.